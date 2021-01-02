نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق زووم وبدائله الخمسة أفضل منه للدردشة ومحادثات الفيديو أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه العالم في هذه الفترة جائحة كورونا التي نتج عنها استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات، مما دعى العديد من الدول إلى التحول الرقمي لمواكبة عصر التكنولوجيا، حيث لجأت بعض الجامعات والمدارس إلى التعليم أون لاين لصالح الطلاب والمعلمين، وذلك بهدف الحفاظ على الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولجأ العديد منهم إلى التطبيقات الحديثة ومنها تطبيق زووم وغيرها من التطبيقات، حيث تسببت جائحة كورونا في إغلاق المدن وفرض حظر التجول بات تطبيق زووم داعماً أساسياً في الحياة سواء في العمل أو الدراسة لكن ظهر لاحقاً مشاكل فيه بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع المعلومات الشخصية للمستخدمين وإليك بعض الخيارات الأخرى البديلة له بحسب تصنيف موقع بعض الصحف المهتمة بهذا الموضوع.

خمسة بدائل لتطبيق زووم أفضل منه وهي كالتالي :

1- سكايب skype :

يعد تطبيق سكايب من أهم وأول التطبيقات التي قامت بتوفير عدداً من المميزات للأشخاص الذين يقومون باستخدام هذا التطبيق، ومن أهم هذه الميزات أنه يمكن إتمام المحادثات فيديو من خلال الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن المنصة أصبحت منتشرة في كل مكان و احتكرت مكالمات الفيديو تقريباً لأكثر من عقد لكن منذ أن استحوذت عليها مايكروسوفت في عام 2011 تراجعت خدماته مقارنة مع المنافسين الناشئين لكنه مع ذلك يظل خياراً قوياً ومألوفاً.

2- مايكروسوفت تايمز MICROSOFT TEAMS :

تنوعت الوسائل التي يتم التواصل من خلالها للدردشة، حيث تم تصميم هذا التطبيق كنوع من المنافسة لأداة الدردشة في مكان العمل الشهيرة SLACK، ومنذ ذلك الحين شهد هذا التطبيق تطوراً هائلاً ليصبح نظاماً أساسياً شاملاً، فقد أصبح مجهزاً ليدعم كل شىء بدءاً من مؤتمرات الفيديو إلى عروض بوربوينت التقديمية، وسيسمح التحديث الجديد المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام لما يصل إلى 1000 مشارك بالانضمام إلى محادثات الفيديو وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 250 شخصاً، كما سيتم أيضاً توسيع عروض الباور بوينت التقديمية مع إطلاق ميزات وتحسينات أخرى أيضاً، ونظراً لإدراك مايكروسوفت لقضايا الأمان التي تعاني منها زووم فقد قالت بيانات اعتماد خصوصية الخاصة بها: الخصوصية متأصلة بعمق في فلسفة شركتنا ومنتجاتنا.

3- HOUSEPARTY :

يعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي يلجأ إليها المستخدمين نظراً لسرعته، حيث أصبح HOUSEPARTY تطبيق الدردشة الملائم للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى ممارسة الألعاب والاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة عن بُعد، بالإضافة أنه مجاني وسهل الاستخدام ويوفر مجموعة كبيرة من الألعاب التفاعلية الرائعة للعب في أزواج أو مجموعات

4- SIGNAL :

يعد مؤسس هذا التطبيق الأمريكي إدوارد سنودن وهو الذي كشف تجسس الحكومة الأمريكية على مواطنيها رغم نفي المسؤولين لهذا الأمر وبغض النظر عن الحقيقة وراء ذلك فإن التطبيق اعتمد طرقاً للتواصل بشكل آمن من خلال الإنترنت، ويعتبر تطبيق SIGNAL على نطاق واسع أكثر تطبيقات المراسلة خصوصية، كما يسمح بمحادثات الفيديو المشفرة ولكن هناك بعض القيود التي جعلته لا يحقق مستوى النجاح السائد مثل إقرانه وأبرزها أنه لا يدعم مكالمات الفيديو الجماعية.

5- WhatsApp:

يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يلجأ إليها الفرد كوسيلة مراسلة، حيث يستخدمه العديد من الأشخاص تجاوز 2 مليار من مختلف أنحاء العالم، ويعد هذا التطبيق الأكثر شعبية علماً بأنه مميز عن عدداً من التطبيقات وذلك من خلال ميزة مكالمات الفيديو الجماعية مجاناً لجميع مستخدميه في 2018، مما يجعله الخيار الأكثر ملاءمة للأشخاص الذين يبحثون فقط عن الدردشة مع الأصدقاء والعائلة لكن الجانب السلبي هو أنه يمكن لأربعة أشخاص فقط المشاركة في محادثة فيديو مشفرة أي وقت، وهناك العديد من الميزات المفيدة المضمنة في وظيفة الدردشة المرئية في واتساب مثل إضافة أشخاص أثناء المكالمة وإخفاء موجز الفيديو عن المشاركين الآخرين.