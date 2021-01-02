نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة من قام بحظرك على واتساب دون علمك بكل سهولة بهذه الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا توجد صعوبة في التعرف على الشخص الذي قام بحظرك على واتس اب من خلال هذه الطريقة التي نستعرضها لقراء موقعنا، وبالتالي يمكنكم التعرف على الشخص الذي قام بحظرك على واتساب من خلال استخدام الخطوات الموضحة عبر هذا التقرير، حيث أن خاصية الحظر في واتساب ضمن إضافات التطبيق، والحظر أداة تستخدمها مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وذلك للتصدي للمتطفلين والأشخاص الغير مرغوب في التواصل معهم، لأن هناك الكثير من الأشخاص يصعب التعامل معهم، ودائماً ما يحدثون التوتر في حياتنا والمضايقات، واذا قام احد الأشخاص بحظر على الواتس اب فمن المهم أن تعلم ذلك حتى لا تكون ضمن قائمة المتطفلين لديه.

علامات لمعرفة من حظرك على الواتس اب

في البداية هناك مجموعة من المؤشرات والعلامات التي تدل على حظرك على واتس اب واليكم جانب من هذه المعلومات والتي تشير الشك في معرفة من حظرك على واتساب كما يلي:

حين ترسل رسائل واتساب الى شخص آخر ولا تلقي منه أية ردود.

عدم رؤية بروفايل الشخص على واتساب .

اختفاء الصورة الشخصية لحسابه على الواتس اب .

عدم معرفة آخر ظهور لمستخدم الواتس اب .

عدم ظهرو العلامة الزرقاء التي تفيد بقراءة رسالة المستخدم على واتس اب .

كل هذه تعتبر علامات ومؤشرات لمعرفة من قام بحظرك على الواتس اب، ولكن ليست بالأكيدة، وفيما يلي نستعرض طريقة وحيلة ذكية للتأكد من الشخص الذي حظرك على واتس اب بكل سهولة.

التأكد من الشخص الذي قام بحظرك على واتساب

تبدأ الخطوة الأولى للتأكد من الشخص الذي قام بحظرك على واتساب بإنشاء مجموعة واتس اب جديدة، ثم إضافة الشخص الذي تريد التأكد من أنه قام بحظرك على واتس اب الى هذه المجموعة، وإذا تم إضافته الى المجموعة فإن هذا الشخص لم يقم بحظرك على واتساب، وإذا كررت المحاولة ولم تنجح في إضافة الشخص الى مجموعة الواتس اب فإن هذا الشخص قد قام بحظرك على الواتس اب بكل تأكيد، وعلى الرغم من تأكيد الإضافة اكثر من مرة، فإن الواتس اب لن يرسل رسالة خطأ إليك.