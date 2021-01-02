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عمر شويل - جدة أفضل برامج تصوير شاشة الجوال فيديو مجاناً 2021 للاندرويد، والتي تجد الكثيرون ممن يستخدموا الهاتف الذكية يبحثون عن تطبيق مجاني لتصوير شاشة الهاتف في متجر جوجل بلاي أو ابل ستور ويقوموا بتحميل العديد من البرامج ظننا منه أنه سيجد ما يرغب به، ولكن للأسف يجد نفسه قام بتحميل تطبيقات مزعجة ممتلئة بالإعلانات لا تؤدي ما يبحث عنه من تقنيات جيدة للتطبيق، لذا قمنا بكتابة هذا المقال عبر موقعكم ثقفني الذي نقدم لكم افضل البرامج التي توفر عليكم الوقت والجهد في البحث عن برنامج تصوير شاشة الجوال مجاناً 2021.

أفضل برامج تصوير شاشة الجوال فيديو مجاناً 2021 للاندرويد

لتتمكن عزيزي القارئ من تحميل افضل برنامج تصوير الشاشة فيديو بكل سهولة ويسر، يجب عليك التعرف جيداً قبل بدء تحميل تطبيقات تصوير الشاشة فيديو على خصائص الهاتف الذكي الذي بين يديك، والذي تتم بسهولة لمن لا يعرف كيفية التعرف على خصائص الهاتف المحمول من خلال الدخول علي الضبط ثم الضغط علي حول الهاتف تتمكن من خلال معرفة مواصفات الهاتف على العديد من المعلومات مثل إصدار الاندرويد والذي يساعدك في اختيار افضل برامج تصوير الشاشة فيديو، ولكن لا داعي للقلق فسنقدم لكم عبر الفقرات التالية 3 تطبيقات تصوير الشاشة فيديو مجانا 2021.

تطبيقات مسجل شاشة الهاتف فيديو مجاناً 2021

تعد أهم البرامج والتطبيقات المجانية لتصوير شاشة الهاتف فيديو هم التالي:

برنامج مسجل الشاشة Mobizen: يعد برنامج مسجل الشاشة موبذين من افضل برامج تصوير شاشة الهاتف الاندرويد التي يمكنك تحميلها علي هاتفك الذي بكل سهولة ويسر من خلال الدخول علي متجر جوجل بلاي في جوالك والبحث عن mobizen ومن ثم النقر علي تثبيت، حيث يتميز برنامج تصويل شاشة الهاتف فيديو بحجمه الصغير وسهولة الاستخدام، ويمكنك من خلال الجدول التالي التعرف علي خصائص البرنامج.

برنامج تصوير شاشة الهاتف فيديو mobizen الحجم 22.5 MB الترخيص مجاني نظام التشغيل Android احدث إصدار 3.7.3.11

برنامج تصوير شاشة الهاتف Screen Recorder: يأتي هذا البرنامج ضمن افضل برامج تصوير الشاشة حيث يساعدك هذا البرنامج في التقاط افضل الفيديوهات المسجل بدقة غاية في الروعة والجمال، حيث يستخدم هذا التطبيق الكثيرون من المعلمين في زيادة تطوير البرامج التعليمية للطلاب والطالبات من خلال تقديم بعض الرشوحات الهامة من خلال تسجيل الشاشة عبر تطبيق Screen Recorder، لذا ندعوك للتعرف علي خصائص وحجم هذا البرنامج في الجدول التالي.

برنامج تصوير شاشة الهاتف فيديو Screen Recorder الحجم 66M اخر تحديث للبرنامج 30 ديسمبر 2020 نظام التشغيل Android سعر البرنامج مجاني

برنامج تصوير شاشة الهاتف V Recorder: تستطيع من خلال هذا البرنامج تسجيل كافة الألعاب فيديو مثل لعبة ببجي أو الألعاب التي حققت شهره واسعة مثل فري فاير أو العديد من الألعاب الأخري كما يمكنك تسجيل كافة الإجراءات التي تتم علي شاشة الجوال، حيث أن هذا التطبيق متعدد الأغراض مثل التسجيل الصوتي والفيديو والشاشة والكثير من الأغراض المتعددة لهذا التطبيق، وندعوك عزيزي القارئ للتعرف علي خصائص هذا البرنامج عبر التطبيق التالي.

برنامج تصوير شاشة الهاتف فيديو V Recorder اخر تحديث للبرنامج 30 ديسمبر 2020 الحجم 28M نظام التشغيل يتطلب Android احدث إصدار 4.0.1

نوضح لكم أن ألية تحميل أفضل برامج تصوير شاشة الجوال مجاناً 2021 للاندرويد التي ذكرناها إليكم يمكنك تثبيتها من خلال Google play وستجد اسفل كل تطبيق العديد من التعليقات التي تجعلك تقدم علي تثبيت البرنامج نتيجة تعليقات الملايين ممن قاموا بتحميل هذه البرامج، قبل الختام نود معرفة أراءكم حول أفضل برامج تصوير شاشة الجوال مجاناً 2021 للاندرويد عبر التعليقات اسفل المقال.