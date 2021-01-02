نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فري فاير Free Fire المجانية الاصدار الحديث 2021 علي الجوالات والايفون وجميع الاجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير المجانية الاصدار الحديث 2021 هي لعبة مستحدثة كلعبة ببجي المشهورة ولعبة فورت نايت فهي لعبة قتالية تعتمد في الأساس على البقاء، يمكن اللعب فيها منفردا أو مع صديقك أو مع مجموعة مكونة من أربعة أشخاص فأكثر، والحصول علي الاف الجواهر بسهوله عبر المتجر الخاص باللعبة، حيث إنه في بداية اللعب يوجد ثلاثة مناطق يمكنك بداية اللعب في أحدها منها منطقة أمنه ومنطقه متوسطة الأمان ومنطقه حمراء وهي أكثر خطورة يتيح لك الهبوط من الطائرة في إحداهما للتخلص من الأعداء.



لعبة فري فاير المجانية الاصدار الحديث 2021

فكرة اللعبة تعتمد على مقاتلة الأشخاص ومحاربتهم وتقوم بجمع الأسلحة والذخائر من اللعبة للدفاع عن النفس في ساحة المعركة، والشخص الذي ينجو أخيراً هو الفائر ويحصل على العديد من الجواهر، فهي من الألعاب التي يتعلق بها الكثير من الصغار والكبار لما تتميز بها من مميزات لا توجد في غيرها، ويريدون دائما زيادة الرصيد الخاص بالجواهر .

الهواتف التي تدعم اللعبة

يمكنك تحميل لعبة فري فاير للجوالات والاجهزة والايفون والاندرويد والبلاي استيشن، عن طريق البحث عنها من خلال جوجل او جوجل بلاي وقم بتنزيل اللعبة وأبدا فورا.

• ASUS ROG Phone 2

• Galaxy Note20

أقل مواصفات للكمبيوتر الذي يدعم اللعبة

• كل من نسخة ويندوز ٧،٨،10 نوع ٦٤ PT.

• سرعة المعالج CPU

• كارت الشاشة nvidia GTX660 .

• RAM 2 GB.

• البورسيسر cor 2.

فهي لعبة مجانية يمكنك تحميلها للاجهزة والجوالات والايفون والاندرويد



أهمية الجواهر في فري فاير

تعد فري فاير من أفضل اللعب على الأجهزة، وتعد اللعبة مهمه للغاية وشيقة، يستطيع المستخدم شراء أي جزء يتم دفع ثمنه في اللعبة مثل الملابس الخاصة بالمحاربين، وكافة الأسلحة، وتحسين مهاراتك في اللعبة وغير ذلك الكثير الذي ستعرفه عند بدء اللعب، وفي هذه اللعبة ستحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى طرق مجانية للحصول على جواهر النار المجانية كما يمكنك تعبئة رصيدك بأحجار فري فاير بطرق سهلة وبسيطة للغاية لا توجد بها أي صعوبة، ستحصل على نفس القدر من الأحجار الكريمة لاستخدامها في اللعبة كما تريد بأسهل الطرق وهو أكثر ما يميز لعبة فري فاير، ولكن عليك اتباع الخطوات اللازمة للحصول على المجوهرات مجانًا من خلال الموقع المخصص لذلك.

كيفية الحصول على الجواهر ؟

يوجد طرق رسمية لشراء الجواهر من خلال المتجر الرسمي للعبة عند أضافة بطاقات دفع رسمية علي متجر جوجل بلاي، وهي عبارة عن بطاقات بنكية يوجد بها رصيد ويمكنك شحن جواهر والحصول عليها من خلال دفع الاموال بالبطاقة الخاص بك، فيوجد الكثير من المواقع الوهمية لشراء او الحصول علي جواهر مجانية لكن ليس صحيحه، فالطريقة الوحيدة هي الدفع بالبطاقة الخاص بك من خلال متجر رسمي خاص بلعبة فري فاير وسوف تحصل فورا علي الجواهر، ويمكنك متابعة الطريقة بالخطوات علي موقع اللعبة لشحن الجواهر.