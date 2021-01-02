نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 || الناقلة مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية للأندية الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 بعد التحديث الجديد، قنوات أبوظبي من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري الخليج العربي للمحترفين ” الدوري الإماراتي للمحترفين”، والبطولة العربية للأندية الأبطال، التي يتنافس بها أفضل الفرق في الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، ويحرص الملايين من الجمهور العربي على متابعتها لمشاهدة مباريات البطولة العربية، والتي وصلت إلي مراحلها النهائية مباريات الدور نصف النهائي، وسوف نقدم لكم التردد الجديد للقنوات على الأقمار الصناعية المختلفة.

نبذه عن قناة أبوظبي الرياضية

قنوات أبوظبي هي ملك شركة أبوظبي للإعلام ومقرها مدينة دبي للإعلام، تتكون من 4 قنوات تحمل نفس الاسم أبوظبي الرياضية، انطلقت 1969 ميلادي ومنذ ذالك التاريخ والقناة تبحث عن التطور والتجديد، وكانت النقلة الكبرى في التحديث والتطوير عام 2018، والقناة تبث حالياً بتقنية 4K لتقديم أفضل مستوى من البث الفضائي لمشاهديها، في الوطن العربي وليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2021 على مختلف الأقمار

التردد على نايل سات : 12091 معامل الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5.

التردد علة عرب سات : 11804 معامل الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3.

التردد على ياه سات : 12054 معامل الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 9/8.

التردد علة هود بيرد : 11747 معامل الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3.

مباراة الاتحاد والشباب أبوظبي الرياضية

تنقل قناة أبوظبي الرياضية مباراة إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، بين اتحاد جدة السعودي ومواطنه الشباب السعودي، من ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، والمباراة سوف تلعب الإثنين الموافق 4 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.