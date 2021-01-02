نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان cs85 الجديدة 2021 من بنك الراجحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان cs85 الجديدة 2021 قد تم أطلاق نوع جديد من سيارة شانجان Cs85 لعام ٢٠٢١ تعد من أفضل أنواع السيارات على الأطلاق، فهي تعد سيارة فريدة ومتميزة من حيث نوعها وتصميمها الجذاب، وتم تعديلها لتمتلك بعد التعديل محرك قوي وأصلي يصعب ايجاده في أي سيارة أخرى، وفي هذا المقال سنتحدث عن سيارة شانجان Cs85 الجديدة وسعرها، وشروط تقسيطها من بنك الراجحي. مواصفات سيارة شانجان Cs85 الجديدة عام 2021 صممت سيارة شانجان CS85 خارجياً بشكل أنيق وعملي، مع سقف مائل وشبكة رئيسية كبيرة في الأمام والخلف، وشكل الفراشة من شانجان المتصل بالمصابيح التي تتواجد في الأمام يكون شكلها كريستالي، تحتوي على مصباح على شكل نجمة ضوء النهار DRL وعلى شكل نجمة الماس، وجوانب مصابيح الضباب LED على شكل ثلاثي من الكتل المكدسة.

تحتوي سيارة شانجان على مستشعرات أمامية، والواجهة الأمامية توجد بواجهة Aker، بالإضافة إلى كاميرا أمامية.

يتميز الاقوي سيارة شانجان Changan CS85 وبشاحن توربيني بسعة 2 لتر، يولد 233 حصانًا، و 360 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1750-3500 دورة في الدقيقة الواحدة، وتكون سعة خزان الوقود حوالي 58 لترًا، وتحتوي على أول محرك حقن مباشر.

سيارة شانجان تتحرك سرعةا من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.5 ثانية.

يتصل المحرك باداه تنقل حركة أوتوماتيكي Essen ذو 8 سرعات، وميزة Shift by Wire، واستهلاك وقود يبلغ 13.9 كم / لتر ونوع وقود 91. تقشيط شانجان من بنك الراجحي يمكنك تقسيط سيارة شانجان الحديثة 2021 عن طريق بنك الراجحي بتساهيل ميسرة للمواطنين.

يقوم مصرف الراجحي باختبار أنظمة تمويل السيارات.

سيتم تحويل الراتب على البنك إذا اختارت نظام تمويل السيارة من المرابحة.

يحدد مصرف الراجحي الوديعة، والقسط الأخير للدفع، وقيمة الوديعة التي سيتم دفعها شهرياً. سعر سيارة شانجان Cs85 الجديدة 2021 شانجان CS85 2021 متوفر كموديل واحد بسعر 95 ألف ريال، ولا يشمل السعر ضريبة القيمة.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أبرز النقاط عن سيارة شانجان cs85 الجديد عام 2021 ومواصفاتها وسعرها عبر موقعنا “ثقفني”، وطرق تقسيطها من بنك الراجحي. انتظرونا دائما بكل جديد ومميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان cs85 الجديدة 2021 من بنك الراجحي في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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