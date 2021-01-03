نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي خدمة موجود للاتصالات؟ وكيف يمكن الاشتراك بها؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة موجود للاتصالات والاشتراك بها، خدمة موجود هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركة STC للاتصالات السعودية، وهي ما تسمح للفرد بالتعرف على المكالمات التي لم تصل إليه، ويمكن الاشتراك في خدمة موجود من خلال الاتصال بكود التفعيل للخدمة بكل سهولة.

ما هي خدمة موجود؟

من خدمات شركة STC للاتصالات والتي تسمح لمستخدمي الشبكة بالتعرف على المكالمات التي لم تصل للمستخدم، في حالة كان الخط مغلقًا أو غير متاح، أو يمكن من خلال الخدمة تحويل المكالمات التي لم تصلك لرقم هاتف آخر وسهولة استقبال الرسائل النصية على كلا الخطين، وهي من أكثر الخدمات العامة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية.

قيمة الاشتراك بخدمة موجود

ولتفعيل خدمة موجود يجب توفير مبلغ 8 ريال سعودي للاشتراك بالخدمة، حتى يتم البدء في التعرف على المكالمات التي تصل للفرد عندما يكون خارج نطاق الخدمة أو الهاتف مغلق، وفي حالة الرغبة في الاشتراك في الخدمة بشكل مجاني يمكن تحميل تطبيق قطوف مميز والاشتراك ببرامج التطبيق.

الاشتراك في خدمة موجود

يمكن تفعيل خدمة موجود من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم الخدمة إلى رقم 900، ورقم الخدمة هو 1520، وبعد الاشتراك بها يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف بعد خصم قيمة الاشتراك توضح نجاح عملية تفعيل خدمة موجود، أو يمكن استخدام كود الاشتراك في خدمة موجود كالتالي:

طلب كود *62*4000#.

طريقة إلغاء الاشتراك بخدمة موجود

وفي حالة الرغبة في إلغاء الاشتراك بخدمة موجود يمكن إرسال رسالة نصية تحمل رقم الإلغاء وهو 1521 لرقم 900 حتى تصل رسالة نصية توضح إلغاء الاشتراك بالخدمة، أو الاتصال على الكود التالي:

ويمكن طلب كود إلغاء خدمة موجود وهو *62#، لإلغاء الاشتراك بالخدمة.

خدمة هاتف موجود

هي خدمة تسمح بتحويل المكالمات من الخط المغلق لرقم هاتف آخر يعمل حتى يتم التعرف على المكالمات بدلًا من تفويتها، ويمكن الاشتراك بخدمة هاتف موجود من خلال كود *67*4000# أو يمكن إلغاء الاشتراك بالخدمة بطلب الكود #67#.