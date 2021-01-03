نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود إلغاء خدمات المحمول الإخبارية والترفيهية التي تستهلك الرصيد شهريا لكل الشبكات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء خدمات المحمول ، إلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد شهرياً تلك المشكلة التي يعاني منها الملايين من الشبكات المختلفة من عملاء شبكات أتصالات، فودافون، اورانج، we المصرية للاتصالات، حيث يعاني الكثيرين عند شحن الرصيد من نفاذ الرصيد وعدم كفاية مبلغ الشحن لتجديد الباقة، ونفاذ الرصيد بطريقة سريعه رغم عدم إجراء أي مكالمات تستوجب ذلك وبعد محاولات كثيرة واتصالات بخدمة العملاء ومحاولات كثيرة يكتشف العميل بأن الرصيد تم خصمه لخدمة أو مسابقة لم يشترك فيها.

كود إلغاء خدمات المحمول الإخبارية والترفيهية والمسابقات الغير مرغوبة

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس “حسام الجمل” أنه تم حل المشكلة التي يعاني منها اكثر من 96 مليون مشترك في شبكات المحمول والتي تتعلق بخصم الرصيد لصالح خدمات سواء كانت خدمات ترفيهية أو إخبارية أو مسابقات وتم أعتماد رقم *155# كخدمة مجانية مقدمه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يمكن عملاء شركات المحمول جمعيها من إلغاء كل الخدمات التي تم الاشتراك بها دون قصد عن طريق الخطأ من خلال الخط المتعاقد عليه العميل.

كود إلغاء كول تون فودافون، اورانج، اتصالات، وي we

ومن الخدمات التي يشملها كود إلغاء الخدمات الترفيهية والإخبارية هو كود إلغاء الكول تون في شبكات فودافون، اورانج، اتصالات، we وي، والتي ستعرض في السطور التالية:

خطوات إلغاء الكول تون لشركة فودافون

أدخل كود الإلغاء وهو *055*0#.

خطوات إلغاء كول تون شركة إتصالات

اولا: الاتصال ب1500.

ثانيا: اختيار اللغة العربية.

ثالثا: اختيار الرقم 6 .

او عن طريق الكود المختصر *15*5#.

خطوات إلغاء الكول تون لشبكة اورانج

يتم ذلك بطريقة مختلفة بدون كتابة أي أكواد وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة “إلغاء” إلى رقم 9999 وسيتم الرد عليك بنفس الوقت برسالة من شركة اورانج بان تمت عملية إلغاء كول تون اورانج بنجاح.

خطوات إلغاء خدمة الكول تون لشبكة المصرية للاتصالات we

يتم إرسال رسالة نصية من خط وي من نفس خط المستخدم عليه الكول تون الذي تريد إلغاء الخدمة به وتحتوي الرسالة النصية علي كلمة “إلغاء” عن طريق رقم 7777.