نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ثلاجات LG المميزة والفريدة ومميزات وأسعار بعض منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ثلاجات LG من اشهر واتقن الثلاجات المشهورة والمعروفة في العالم، وهي شركة من اكبر الشركات الكورية المعروفة في التكنولوجيا، وتضم هذه الشركة أمهر العمال مما جعل لها صيت واسع في مجال التكنولوجيا وجعلها صاحبة كفاءة وجودة عالية بين اقرانها في الأسواق العالمية وهذا جعلها الأولوية لدى العملاء لشرائها، حيث تتميز هذه الثلاجات بخاصية تعقيم وقتل البكتيريا والرطوبة النسبية وتتميز بسرعة التجميد وايضاً لا تستهلك الكثير من الكهرباء وهنا سوف نتعرف على أهم مواصفات ثلاجات LG.

مواصفات ثلاجات LG بجميع أنواعها

تتميز ثلاجات LG بموديلاتها وأحجامها الكثيرة التي سنعرضها فيما يلى:

يوجد من ثلاجات LG العديد من الأحجام بداية من 14 قدم حتى 27 قدم. تتميز هذه الثلاجات بتوفير الطاقة لوجود خاصية نوفروست التي تعمل على ذوبان الثلج وتحويله إلى بخار. فمن هذه الثلاجات المزودة بشاشة تحكم ديجيتال ومنها ذات الفريزر العلوى او السفلى. تعتمد هذه الثلاجات علي احدث التقنيات منها تقنية الدور كولنج واللين كولنج تلك التي تعمل على توفير التحكم في درجات الحرارة. مميزة بتصميم داخلي حيث أنها مزودة بأرفف شفافة غير قابلة للكسر كما أنها قابلة للتحريك. يوجد بالثلاجة إضاءات ليد مما يسهل الرؤية كما أنها مزودة بأماكن لتصنيع الثلج. كما انها مميزة بتقنية حديثة وهى انها يمكن توصيلها بالهاتف الذكى للاتصال بخدمة العملاء. تضم هذه الثلاجات العديد من الألوان منها الأسود والفضي. هناك ثلاجة LG 23 قدم مزودة بمبرد مياه. يوجد منها أربع أنواع من حيث عدد الأبواب وهى (باب واحد ــ بابين ـ باب في باب ـ باب مقابل باب).

أهم مميزات هذا النوع من الثلاجات

لكل الأشياء مميزاتها وعيوبها سوف نتعرف هنا على مميزات الثلاجات وهي كالتالي:

مزودة بتقنية الحفاظ على الفاكهة والخضراوات. تتمتع بخاصية التعقيم التي تؤدي الى قتل البكتيريا. تضم درج كبير لحمل الخضراوات والفاكهة. من الثلاجات التي توفر الكهرباء. تحتوى على شاشة إلكترونية للتحكم في درجات الحرارة.

بعض اسعار ثلاجات LG

يوجد العديد من الأنواع لهذا النوع من الثلاجات وكل ثلاجة لها سعر معين سوف نقدم أسعار بعض منها وهي كالتالي: