كيفية شحن شدات لعبة ببجي بطريقة مجانية بطريقة مضمونة وأمنة

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عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات لعبة ببجي بطريقة مجانية تندرج لعبة ببجي PUBG MOBILE الإلكترونية تحت فئة أنواع الألعاب الإلكترونية ذات النمط القتالي، والمتعارف عليها على مستوى العالم كأحد أشهر الألعاب الإلكترونية وأوسعها انتشارًا وأكثرها شعبية، ينجذب إليها عدد ضخم من الشباب من جميع بلدان العالم ومن مختلف الفئات العمرية،ذلك نتيجة لتميزها بمحاكاة الواقع وتجسيده في واقع افتراضي متقن ومشوق، الإصدار الأول كان في العام الميلادي 1997 في شهر مارس.

كيفية شحن شدات لعبة ببجي بطريقة مجانية

لابد عزيزي اللاعب من توخي الحظر عند استخدامك لأحد المواقع الخاصة بتحميل شدات لعبة ببجي حيث توجد بعض هذه المواقع التي تستغلك ماديًا مقابل الحصول على الشدات،يتم الحصول وشحن شدات لعبة ببجي بشكل مجاني من خلال الولوج للعبة بصورة مباشرة، يلي تلك الخطوة الضغط على الأيقونة الخاصة بتحصيل شدات ببجي والتي توجد في الجزء الأسفل من اللعبة.

يختار اللاعب عدد شدات ببجي التي يريدها بتحميلها بشكل مجاني.

طريقة شحن شدات لعبة ببجي عن طريق الأي دي(ID)

الأي دي يتم تعريفه على إنه الحساب الخاص بالمستخدم أو باللاعب الذي يقوم من خِلاله بالدِخول والبدء في ممارسة لعبة بَبجي.

يمكن أن يقوم المستخدم للعبة ببجي باستعمال الأي دي الخاص بالبريد الإلكتروني الرسمي له، أو أن يقوم بإنشاء أي دي وحساب خاص بلعبة ببجي فقط.

حيث يتم شحن الشدات الخاصة بلعبة ببجي بواسطة استخدام الأَي دي بأي صورة له على مرحلتين تتمَيزان بالسرعة والبساطة، هاتان المرحلتان هما:

المرحلة الأولى لشحن شدات لعبة ببجي

تبدأ المرحلة الأولى تحميل لعبة ببجي Pubg mobile ثم بقيام اللاعب بفتح لعبة ببجي الموجودة على الجهاز الإلكتروني المستخدم للعبة، سواء كان الجهاز عبارة عن آيباد أو جهاز آخر يحتوي على نظام تشغيل أندِريود أو أحد أجهزة الأيفون.

ثم بقيام اللاعب بفتح لعبة ببجي الموجودة على الجهاز الإلكتروني المستخدم للعبة، سواء كان الجهاز عبارة عن آيباد أو جهاز آخر يحتوي على نظام تشغيل أندِريود أو أحد أجهزة الأيفون. يتم ذلك بطريقة سهلة بواسطة الضغط على الأيقونة المُخصصة للعبة ببجي.

بعد تمام فتح اللعبة يتم الدخول إلى المنصة الرسمية للعبة لربح شدات ببجي بطريقة مجانية، وذلك بالضغط على المكان المخصص لشحن الشدات أسفل الموقع.

المرحلة الثانية لتنزيل شدات لعبة بَبجي