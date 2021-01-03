ننشر قائمة أسعار هيونداي 2021 الجديدة في مصر

شهدت الفترة الأخيرة رواجا بعد حالة من الركود الكبير في سوق السيارات المحلية والعالمية، بعد اجتياح جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، والتي أدت إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم، ولذلك تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية بعد معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات هيونداي لسنة 2021.

هيونداي فيرنا

- مانيوال / GL 20191600 بسعة محرك CC192,500 جنيه

- مانيوال / GL TINTED GLASS 20191600 CC193,500 جنيه

- مانيوال / GLS 20191600 CC196,000 جنيه

- مانيوال / GLS TINTED GLASS 20191600 CC197,000 جنيه

- أوتوماتيك / GLS TINTED GLASS 20191600 CC224,900 جنيه

هيونداي اكسنت RB

- أوتوماتيك/ GL 20211600 CC206,900 جنيه

- أوتوماتيك/ SR 20211600 CC216,900 جنيه

- أوتوماتيك/ DAB 20211600 CC221,900 جنيه

- أوتوماتيك/ HIGHLINE 20211600 CC241,900 جنيه

هيونداي I10

- أوتوماتيك/ GL NEW 20201250 CC229,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS NEW 20201250 CC249,900 جنيه

هيونداي إلنترا اتش دى

- أوتوماتيك/ GL / TINTED GLASS 20201600 CC232,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / TINTED GLASS 20211600 CC234,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / SR / TINTED GLASS 20201600 CC239,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / SR / TINTED GLASS 20211600 CC241,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 20201600 CC245,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 20211600 CC247,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 20201600 CC252,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 20211600 CC254,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL /HIGHLINE 15 TINTED GLASS 20201600 CC256,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 20201600 CC260,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 20211600 CC262,900 جنيه

هيونداي اكسنت HCI

- أوتوماتيك/ GL 20201600 CC252,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GL SR 20201600 CC265,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GL DAB ABS 20201600 CC275,000 جنيه

- أوتوماتيك/ HIGHLINE 20201600 CC302,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TOPLINE 20201600 CC327,000 جنيه

هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

- أوتوماتيك/ SMART 20211400 CC255,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART FUN 20211400 CC275,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART SAFETY 20211400 CC275,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART PLUS 20211400 CC295,000 جنيه

هيونداي إلنترا اى دى

- أوتوماتيك/ GL / AD 20201600 CC289,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / SR / AD 20201600 CC299,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / DAB / ABS 20201600 CC321,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL / H/L 20201600 CC334,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / EXCLUSIVE 20201600 CC354,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS FULLY LOADED AD 20201600 CC372,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / LIMITED 20201600 CC422,900 جنيه

هيونداي إلنترا سى ان 7

- أوتوماتيك/ SMART 20211600 CC317,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART SAFETY 20211600 CC327,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART FUN 20211600 CC337,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART PLUS 20211600 CC363,000 جنيه

- أوتوماتيك/ MODERN 20211600 CC388,000 جنيه

- أوتوماتيك/ ADVANCED 20211600 CC426,000 جنيه

- أوتوماتيك/ ADVANCED / WHITE PACK 20211600 CC431,000 جنيه

- أوتوماتيك/ PREMIUM 20211600 CC486,000 جنيه

- أوتوماتيك/ PREMIUM / WHITE PACK 20211600 CC491,000 جنيه

هيونداي كريتا

- أوتوماتيك/ BASE LINE 20201600 CC329,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GL SMART 20201600 CC349,900 جنيه

- أوتوماتيك/ MIDLINE 20201600 CC375,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TOPLIN 20201600 CC395,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TOPLINE SR 20201600 CC405,000 جنيه

هيونداي كريتا اس يو 2

- أوتوماتيك/ SMART 20211500 CC360,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART /TWO TONE 20211500 CC362,900 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART PLUS 20211500 CC375,000 جنيه

- أوتوماتيك/ SMART PLUS / TWO TONE 20211500 CC377,900 جنيه

- أوتوماتيك/ MODERN 20211500 CC400,000 جنيه

- أوتوماتيك/ MODERN / TWO TONE 20211500 CC402,900 جنيه

- أوتوماتيك/ ADVANCED 20211500 CC425,000 جنيه

- أوتوماتيك/ ADVANCED / TWO TONE 20211500 CC427,900 جنيه

هيونداي توسان GDI

- أوتوماتيك/ GL 20201600 CC407,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GL 20211600 CC414,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS 20201600 CC437,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / FACELIFT 20201600 CC442,000 جنيه

AUTOMATIC / GLS 20211600 CC تربو444,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / PLUS 20201600 CC462,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS PLUS / FACELIFT 20201600 CC467,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / PLUS 20211600 CC469,900 جنيه

- أوتوماتيك/ FULLY LOADED 20201600 CC492,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / FULLY LOADED 20211600 CC494,900 جنيه

- أوتوماتيكGLS / FULLY LOADED / RED PACK 20201600 CC497,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS / FULLY LOADED / RED PACK 20211600 CC499,900 جنيه

هيونداي توسان تربو GDI

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI 7DST/ MID LINE 20201600 CC تربو462,100 جنيه

- أوتوماتيك/ MIDLINE / FACELIFT 20201600 CC تربو467,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI 7DST/ MID LINE 20211600 CC تربو469,900 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI 7DST/ TOPLINE 20201600 CC تربو517,000 جنيه

- أوتوماتيك/ GDI 7DST / TOPLINE / RED PACK 20211600 CC تربو519,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GDI 7DST / TOPLINE / RED PACK 20201600 CC تربو522,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI 7DST/ TOPLINE 20211600 CC تربو524,900 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI 7DCT / LIMITED 20201600 CC تربو562,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI 7DCT / LIMITED 20211600 CC تربو564,900 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI / 7DCT / LIMITED / RED PACK 20201600 CC تربو567,000 جنيه

- أوتوماتيك/ TURBO / GDI / 7DCT / LIMITED / RED PACK 20211600 CC تربو569,900 جنيه

هيونداي سوناتا

- أوتوماتيك/ GL / فيس ليفت / تربو 20191600 CC539,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS LUXURY / فيس ليفت / تربو 20191600 CC599,900 جنيه

- أوتوماتيك/ GLS TOPLINE / فيس ليفت / تربو 20191600 CC659,900 جنيه

هيونداي أيونك

- أوتوماتيك/ HYBRID GDI 6DCT GLS FULLY LOADED 20191600 CC590,000 جنيه