سامسونغ تزيل فتحة ”micro SD” من هاتفها المرتقب ”GALAXY S21”

بدأت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية باتباع نهج جديد، وهو إطلاق هاتف ذكي دون شاحن، إذ بدأت في ذلك شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“، بعد سلسلة iPhone 12، كما أطلقت شركة شاومي الصينية سلسلة Mi 11 أيضا من دون شاحن.

ومع ذلك، لن يكون هذا هو الحذف المتعمد الوحيد من قبل شركات الهواتف الذكية، فوفقا للتقارير الأخيرة، لن يأتي هاتف Galaxy S21 من سامسونغ بفتحة بطاقة micro SD.

بالإضافة إلى ذلك، ستصل سلسة Galaxy S21 إلى بعض الأسواق بأجهزة الشحن، ولكن هناك أسواق أخرى لن تتضمن أجهزة الشحن مع عبواتها.

قد تفتقر جميع طرازات Galaxy S21 الثلاثة إلى إمكانية توسيع microSD هذه، على الرغم من أن بعض الخبراء قد يرون أنه يمكن التغلب على عدم وجود فتحة microSD من خلال وجود مساحة تخزين داخلية أكبر في الأجهزة.

وكانت التسريبات السابقة قد ألمحت بالفعل إلى أن سلسلة Galaxy S21 قد تأتي دون فتحة microSD، واليوم، أكد المسرب الشهير ”Roland Quandt“ تلك القصة عندما وجد أن قارئ بطاقة الذاكرة غير مدرج في ورقة مواصفات Galaxy S21.

ومن المفترض أن سامسونغ قررت التخلص من التخزين القابل للتوسيع لمجموعة Galaxy S21 كاستراتيجية سوقية جديدة لتعزيز طرازاتها الرئيسية وإبرازها بين المنافسين.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت سلسلة Galaxy S21 رسميا الطلبات المسبقة في الصين. وبحسب الشركة، سيصدر هذا الجهاز في 14 يناير من عام 2022.

وقبل أيام، نشر العملاق الكوري فيديو تشويقيا جديدا لسلسلة Galaxy S21 المرتقبة، حيث انطلق الفيديو بعبارة ”هاتف Galaxy جديد منتظر“ للإشارة إلى سلسلة Galaxy S21 القادمة، واستمر مقطع الفيديو إلى 30 ثانية استعرضت خلاله سامسونغ التغييرات التي طرأت على تصميم سلسلة Galaxy S حتى الآن.

أيضاً نشرت سامسونغ مقطعا تشويقيا تشير من خلاله إلى الترقية الجديدة في كاميرا telephoto التي تدعم سلسلة Galaxy S21.

ومن المقرر وفقاً لما جاء من التسريبات أن يضم هاتف Galaxy S21 Ultra كاميرا periscope تدعم التكبير حتى 10 مرات، مع عدسات tele تتيح التكبير حتى 3 مرات.

كما كشفت التسريبات السابقة أن هواتف Galaxy S21 و S21 Plus تضم كاميرا بدقة 64 ميغا بيكسل، كما تدعم هذه الإصدارات التكبير الرقمي.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن سامسونغ تخطط للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S21 في حدث يعقد في 14 من يناير، لذا نترقب لنتعرف على تقنية وتصميم العملاق الكوري الجديد في سلسلة Galaxy S.