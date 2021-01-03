واتساب يحقق رقما قياسيا جديدا ليلة رأس السنة

أفادت شركة فيسبوك Facebook، المالكة لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، بأن مستخدمي برنامج التراسل في جميع أنحاء العالم "واتساب" أجروا أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية ومرئية ليلة رأس السنة الجديدة، محطمين بذلك الرقم القياسي لمعظم المكالمات في يوم واحد.

وبحسب ما ذكره موقع "inform"، زادت مكالمات "واتساب" بأكثر من 50٪ ، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة اليوم نفسه من العام الماضي، مما يشكل ارتفاعا جديدا في شعبية التطبيق، حيث يستمر في الانتشار حول العالم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أكثر من 100 مليار رسالة تم إرسالها عبر تطبيق "واتساب" في ليلة رأس السنة، تضمنت أكثر من 12 مليار صورة، استحوذ المستخدمين البريطانيين على أكثر من 900 مليون رسالة، بينما أرسل المستخدمين الهنود أكثر من 20 مليار رسالة.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، أنه تم إجراء أكثر من 55 مليون بث مباشر على فيسبوك وإنستجرام ليلة رأس السنة، وتأتي هذه الزيادة في الاستخدام هو أن الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم لجأوا إلى منصات التواصل الاجتماعي للاحتفال ببدء العام الجديد مع الأصدقاء والعائلة من المنزل، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق واتساب هو خدمة المراسلة المجانية الأكثر استخداما حول العالم وتقدم دعما للمكالمات الصوتية والنرئية الجماعية، واستحوذت شركة "فيسبوك" على تطبيق التراسل في عام 2014، مقابل صفقة قدرها 19 مليار دولار أمريكي، وفي فبراير عام 2020، وصل عدد مستخدمي واتساب إلى ملياري مستخدم على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن تطبيق "واتساب" اتخذ قرارا صادما لبعض مستخدميه مع بداية العام الحالي، حيث اعتبارا من 1 يناير 2021، ستفقد بعض طرازات هواتف آيفون القديمة مثل iPhone 4S و5 و5S و5C و6 و6S، إلى جانب هواتف أندرويد التي تعمل بنظام تشغيل قديم من بينها HTC Desire وLG Optimus Black وMotorola Droid Razr وGalaxy S2.