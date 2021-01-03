”آل جي ديسبلاي” الكورية الجنوبية تبتكر شاشة قابلة للانحناء وذاتية الصوت بسمك...

تستعد شركة "آل جي ديسبلاي" الكورية الجنوبية لصناعات الشاشات للكشف عن آخر إبداعاتها المتمثل في شاشة أوليد (OLED) تقول إنها "قابلة للانحناء وذاتية الصوت بمقياس 48 بوصة".
وسوف تعرض الشركة إنتاجها الجديد على الأسواق العالمية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي لعام 2021 الذي يفتح أبوابه يوم 11 يناير.
وأوضحت "آل جي ديسبلاي"، التي أعلنت الخبر اليوم الأحد، أن هذه الشاشة عالية التكنولوجيا يمكن رؤيتها "بشكل مسطح عند مشاهدة التلفزيون، وأيضا استخدامها في وضع الانحناء للاستمتاع بإدراك بصري أفضل عند ممارسة الألعاب". كما تتوفر الشاشة الجديدة على تكنولوجيا "سينماتيك ساوند أوليد" (Cinematic Sound OLED) حيث يخرج الصوت عالي الجودة من الشاشة نفسها.
أما من حيث الشكل، فإن تصميم الشاشة الجديدة يتمتع بعدة مزايا، من بينها التقليص الأكبر من المعتاد لسمكها الذي انتقل "من 9 مليمترات إلى 0.6 مليمتر".
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