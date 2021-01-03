نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن رصيد موبايلي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن رصيد بطاقة موبايلي حيث تقدم شركة موبايلي للاتصالات بالمملكة العربية السعودية والتي بدأت نشاطها بالمملكة عام 2004، للعملاء طرق متعددة للشحن لكي تناسب مع الجميع، كما تعتبر شركة موبايلي من أفضل شركات الاتصالات السعودية لأنها تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات والعروض للعملاء ودائما ما تسعى الشركة للتطوير لكي تحافظ على مكانتها بالمملكة كأفضل شركة اتصالات، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن رصيد بطاقة موبايلي باستخدام العديد من طرق الدفع.

طريقة شحن رصيد موبايلي

يوجد أكثر من طريقة تقدمها شركة موبايلي للاتصالات بالمملكة لشحن الجوال بالرصيد، ومن مميزات هذه الطرق أنها سلسة وتتناسب مع جميع عملاء الشركة حيث يستطيع العميل شحن الشريحة الخاصة به بأكثر من طريقة مثل طريق الدفع الاكتروني لسداد الفواتير الشهرية أو البطاقات مسبقة الدفع ويوجد أيضا طرق أخرى سوف نعرضها لكم وكذا فئات الشحن فتابعونا.

فئات بطاقات الشحن الخاصة بشركة موبايلي

يوجد العديد من فئات بطاقات الشحن مسبقة الدفع، والتي تساعد جميع العملاء لشحن الشرائح الخاصة بهم وهي كالآتي:

بطاقة شحن فئة 10 ريال.

بطاقة شحن فئة 15 ريال.

بطاقة شحن فئة 20 ريال.

بطاقة شحن فئة 30 ريال.

بطاقة شحن فئة 50 ريال.

بطاقة شحن فئة 100 ريال.

استخدام كود شحن موبايلي

يمكن لعملاء شركة موبايلي السعودية استخدام الكود المختصر لشحن الرصيد وهو:

*1411* رقم بطاقة الشحن#

شحن الرصيد طريق الاتصال بخدمة العملاء

يمكن لعملاء شركة موبايلي الاتصال على أرقام محدد يمكن من خلاله إعادة شحن الرصيد، هذا عن طريق اتباع التعليمات الصوتية المسجلة لنجاح شحن الرصيد والأرقام هي:

1100

0560101100

شحن رصيد موبايلي باستخدام موقع الشركة

توفر شركة موبايلي للاتصالات بالمملكة طريقة شحن الرصيد من خلال موقع الشركة الإلكتروني، عن طريقة باتباع هذه الخطوات:

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة موبايلي وهو www.mobily.com.sa يجب الدخول على حساب المستخدم. يتم الضغط على أيقونة خدمات الشحن. يتم كتابة بيانات المشترك المطلوبة. يتم كتابة بيانات بطاقة المستخدم. يتم كتابة رقم بطاقة الهوية. أخيرا يتم الضغط على إعادة الشحن.

شحن رصيد موبايلي باستخدام خدمة سداد

متاح لعملاء الشركة استخدام خدمة سداد للدفع الإلكتروني لإعادة شحن رصيد موبايلي، حيث تعتبر خدمة سداد من أهم الخدمات المستخدمة للدفع الإلكتروني التي

يعتمد عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة لسداد جميع الفواتير أو إعادة شحن الجوال، ويمكن استخدام الخدمة عن طريق: