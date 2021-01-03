نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تونس الوطنية الأولى الأرضية المحدث 2021 // الناقلة مباريات الدوري التونسي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تونس الوطنية الجديد 2021، من أهم وأكثر القنوات مشاهدة في تونس فهي قناة عامة متنوعة، تقدم البرامج الترفيهية والسياسية والرياضية،وتعتبر من أهم القنوات العربية، وهي تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية التابعة للدولة التونسية، أنطلق أول بث للقناة التونسية عام 1966 وتحديداً يوم 1966/05/31، وتحظى القناة الوطنية بأكبر نسبة مشاهدة في تونس، لنقلها مباريات الدوري التونسي للمحترفين عبر ترددها الأرضي، والذي سنقدمه لمتابعي موقعكم المتميز “ثقفني” من خلال هذا المقال فتابعونا. تردد قناة تونس الوطنية الجديد القمر الصناعي نايل سات التردد 10795 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 مباريات اليوم على قناة تونس الرياضية المباراة الموعد اتحاد تطوين* البنزرتي 14.00 بتوقيت القاهرة، 13.00 بتوقيت تونس الاوليمبي الباجي* سليمان الرياضي 15.00 بتوقيت القاهرة، 14.00 بتوقيت تونس مستقبل الرجيش* اتحاد قردان 1500 بتوقيت تونس، 14.00 بتوقيت تونس الأفريقي التونسي* النجم الرياضي بالمتلوي 17.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت تونس مباريات الدوري التونسي على قناة الوطنية التونسية الأولى تنقل القناة الوطنية التونسية مباريات الدوري التونسي للمحترفين على ترددها الأرضي، والمعروف أن قنوات بي إن سبورت تنقل مباريات الجامعة التونسية للمحترفين فضائياً، لذا يتزايد الحث من قبل الجماهير التونسية داخل تونس، عن البحث عن التردد الأرضي لضبط أشارة القناة لمتابعة المباريات، على الهواء مباشراً دون أن تكون مجبرة على دفع أشتراكات لقنوات بي إن القطرية.

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