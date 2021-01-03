نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف هواوي ميت 40 برو بلس وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة هواوي بالإعلان عن هاتفها الأحدث من سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Pro Plus ويأتي هذه الهاتف بمواصفات ممتازة حيث قامت الشركة بتغيير لغة التصميم للهاتف وعمل شاشة اكبر بشكل مثقب، واستخدمت معالج أقوى في هذا الهاتف وتأتي كاميرا الهاتف خماسية، ويدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري، ويدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الثالث والجيل الرابع، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف هواوي ميت 40 برو بلس الجديد وسعره في السعودية الدول العربية.

مواصفات هاتف هواوي ميت 40 برو بلس الجديد

سوف نتعرف على العديد من مواصفات هاتف هواوي ميت 40 برو الجديد كالتالي:-

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10. تأتي أبعاد الهاتف بدقة 162.9 × 75.5 × 8.8 ملم (6.41 × 2.97 × 0.35 بوصة). تصنيع خامات الهاتف من واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية ، هيكل من الألومنيوم. يأتي الهاتف بوزن 230 جرام يتوفر من الهاتف اللون الاسود واللون الابيض. يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، بحجم 6.76 بوصة، بدقة 1344 × 2772 بكسل، بكثافة بكسلات 456 بكسل لكل بوصة، وبمعدل تحديث 90 هرتز. يدعم الهاتف معالج من نوع Kirin 9000 5G – خمسة نانومتر، ثماني النواة (1×3.13 جيجاهرتز Cortex-A77 & 3×2.54 جيجاهرتز Cortex-A77 & 4×2.05 جيجاهرتز Cortex-A55)، ومعالج رسومي Mali-G78 MP24. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين. يدعم الهاتف ذاكرة تخزين حيث تاتي الذاكرة الصلبة بدقة 256 جيجابايت، وتأتي الذاكرة العشوائية بدقة 12 جيجابايت. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية حيث تأتي الكاميرا الاولي للهاتف بدقة 50 ميجابكسل عريضة، فتحة f/1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل تلي فوتو، فتحة f/2.4، تقريب بصري 3x، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل بيرسكوب تلي فوتو، فتحة f/4.4، تكبير بصري 10x، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 20 ميجابكسل عريضة جدًا، فتحة f/2.4، والكاميرا الخامسة تستخدم للتصوير TOF 3D (عمق) وفلاش ليد مزدوج. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة الكاميرا الاولي تأتي بدقة 13 ميجابكسل عريضة، فتحة f/2.2، وتستخدم الكاميرا الثانية للتصوير TOF 3D، مستشعر العمق / القياسات الحيوية. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4400 مللي امبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن السريع بقوة 50 واط. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع الموجودة أسفل الشاشة، ويدعم مستشعرات أخري مثل التسارع والتقريب والبوصلة وطيف الألوان والدوران.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على أسعار هاتف هواوي ميت 40 برو بلس الجديد كالتالي:-