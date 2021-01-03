نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الفتح الدينية علي القمر الصناعي نايل سات للبرامج الإسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الفتح الدينية هي أحد أهم الترددات الأكثر بحثاً بين فئة كبيرة من المواطنين المتابعين للقناة، حيث يتم البحث عن أحدث تردد لقناة الفتح الإسلامية نظراً للتحديث الدوري الذي يتم كل فترة زمنية، وتعد قناة الفتح الإسلامية قناة دينية تهدف إلي ترسيخ وتعليم جميع الشعائر الإسلامية والعمل علي إجراء توعية صحيحة للدين الإسلامي الصحيح، والعمل علي تأكيد أهمية السنة النبوية لجميع المسلمين والمسلمات، قناة الفتح الدينية قناة مجانية يتم بثها علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وغير مشفرة للجميع، وتقدم قناة الفتح باقة متميزة من البرامج الدينية مثل برامج تفسير القرآن الكريم وبرامج الأحاديث النبوية وغيرها من البرامج التي يتابعها الكثير، وسوف نوفر لكم أحدث تردد لقناة الفتح الدينية علي النايل سات.

برامج قناة الفتح الإسلامية

تقدم قناة الفتح الكثير والعديد من البرامج الدينية التي لها مكانة كبيرة لدي مشاهديها ويحرص جميعهم علي متابعتها، ومن هذه البرامج:

برنامج لقاء الإيمان.

برنامج أسرار وأنوار.

برنامج في نور الأحاديث القدسية.

برنامج في رحاب القرآن.

برنامج مفاهيم إيمانية.

برنامج من آيات الرحمن.

برنامج عظماء الإسلام.

برنامج الفتاوي.

برنامج فقه الأسرة.

برنامج حياتنا من السنة.

برنامج واحة الأسرة المسلمة.

برنامج إعداد القادة.

قناة الفتح الإسلامية

قناة الفتح الدينية هي قناة مملوكة للداعية الإسلامي الشيخ أحمد عبدة عوض، الذي يحرص علي بث برامج دينية طوال أيام الأسبوع علي مدار 24 ساعة، وتهتم القناة بالعديد من القضايا التي تخص المرأة ونشر الوعي اللازم لأهمية المرأة في الإسلام، مع عرض تفصيلي بالأحاديث الصحيحة لحياة الرسول صلي الله علية وسلم وسيرته الطيبة في الإسلام ودعوته وقدرته علي نشر الإسلام.

تردد قناة الفتح الدينية علي النايل سات عام 2021

القمر الصناعي نايل سات التردد 11900 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

كما يوجد أيضاً قناة الفتح للقرآن الكريم علي نفس التردد السابق علي القمر الصناعي نايل سات.