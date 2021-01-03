نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا 1 الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا 1 الجديد واحد من أهم الترددات، التي يتم البحث عنها مؤخرَا، حيث نوه وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي عدة مرات، على أهمية متابعة المواد والبرامج، التي يتم تقديمها عبر بث القناة، حيث تهتم القناة التعليمية، بتقديم محتوى متميز، يشمل جميع المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب، بداية من الصف الرابع الابتدائي، ولجميع الصفوف التعليمية التي تليها، ونقدم لكم عبر السطور التالية، التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات.

تردد قناة مدرستنا 1 الجديد 2021

بعد إعلان بيان وزارة الداخلية الأخير، والمتعلق بتأجيل امتحانات نصف العام الدراسي، حتى انتهاء إجازة نصف العام، التي تنتهي في 20 من شهر فبراير 2021، وقد صرح السيد الدكتور طارق شوقي، في أكثر من مُداخلة تليفزيونية، على أهمية متابعة محتوى القناة التعليمية، التي لن يخرج عنها الامتحان، ولذلك حرصًا منا على أبنائنا الطلبة نقدم لهم تردد قناة مدرستنا 1 الجديد، من أجل متابعة المحتوى الذي تقدمه القناة، حيث يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد 12206، معامل تصحيح 3/4 معدل الترميز 27500، استقطاب عمودي، عبر القمر الصناعي نايل سات والتردد ذاته، عبر القمر الصناعي عرب سات.

محتوى قناة مدرستنا 1 التعليمي

حرصت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بتقديم محتوى متميز ورائع، عبر قناتها التعليمية، حيث تضم القناة برامج لكافة الصفوف الدراسية، بداية من الصف الرابع الابتدائي، تحتوي تلك البرامج على شروحا لكافة المواد الدراسية، سواء العربية أو اللغات، مع تقديم بنك من الأسئلة والمعلومات، كذلك توضيح جميع الخرائط والتجارب العملية التي يضمها المنهج، حيث يستطيع الطالب أن يجد كل ما يخص المنهج الدراسي، عبر قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2، وكذلك من طريق منصة ادمودو، التي تم بثها في العام الماضي، وتوضيح طريقة التعامل معها، عبر العديد من الفيديوهات عبر القنوات التعليمية التابعة للوزارة، التي يستطيع الطالب بواسطة متابعة تلك المنصات، والقنوات التعليمية، الإلمام بكل جوانب المنهج الدراسي الخاص به، حيث تخضع القناة لإشراف العديد من المتخصصين والخبراء، ويستطيع الطالب أيضًا إرسال أي استفسار عبر المنصات التعليمية، والحصول على الإجابة النموذجية من قبل المختصين.