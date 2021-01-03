نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج M21 مواصفات وأحدث سعر موبايل Samsung M21 في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر موبايل سامسونج M21: أعلنت شركة سامسونج عن هاتف جديد من سلسلة ال M، ويعتبر موبايل Samsung M21 النسخة الأقل من موبايل M31 من حيث السعر والمواصفات، وقد تم تطوير موبايل Samsung M21 بشكل كبير مقارنة بالإصدار السابق M20، وتم تطوير الهاتف من حيث الشاشة والبطارية والمعالج، وسوف نتعرف علي أهم المواصفات وسعر الموبايل في موضوعنا هذا علي موقع ثقفني. مواصفات موبايل سامسونج M21 يأتي هاتف Samsung M21 بمواصفات قوية تتحمل العمل الشاق والألعاب والإستخدام المتواصل علي الإنترنت، ويأتي بالمواصفات الأتية: المعالج: يأتي موبايل Samsung M21 بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos بمعمارية 10 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G72 MP3.

يأتي موبايل Samsung M21 بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos بمعمارية 10 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G72 MP3. الذاكرة: يأتي الهاتف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، ويدعم الموبايل تركيب ذاكرة إضافية حتي 512 جيجا، ويتم تركيب الكارت في منفذ مخصص لة.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، ويدعم الموبايل تركيب ذاكرة إضافية حتي 512 جيجا، ويتم تركيب الكارت في منفذ مخصص لة. الكاميرا الخلفية: يأتي الموبايا بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالعزل، وبالإضافة الي فلاش خلفي أحادي من نوع فلاش ليد. الكاميرا الأمامية: يأتي الموبايل بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

يأتي الموبايل بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0. الشاشة: تأتي شاشة الموبايل من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش بجودة FHD بدقة 1080×2340 بكسل، وتأتي طبقة حماية علي الشاشة من جورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث.

تأتي شاشة الموبايل من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش بجودة FHD بدقة 1080×2340 بكسل، وتأتي طبقة حماية علي الشاشة من جورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. شبكات الإتصال: يدعم الهاتف تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. البطارية: يأتي موبايل سامسونج M21 ببطارية بسعة 6000 ميللي أمبير مع شحن بقوة 15 وات.

يأتي موبايل سامسونج M21 ببطارية بسعة 6000 ميللي أمبير مع شحن بقوة 15 وات. يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الأذن.

يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء الإستخدام العام. سعر موبايل سامسونج M21 في مصر والسعودية سعر موبايل Samsung M21 في السعودية: يأتي الموبايل بسعر 705 ريال سعودي.

سعر موبايل Samsung M21 في مصر: يأتي الموبايل بسعر 3000 جنية مصري.

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