نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات شاومي xiaomi mi 10t lite الجديد وسعره حاليا للفئات المتوسطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي xiaomi mi 10t lite علي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا شركه شاومي عن مواصفات هاتف شاومي xiaomi mi 10t lite والتي سوف نشرحها لكم من خلال الأتي، كما عملت شاومي علي أن يكون هاتف شاومي xiaomi mi 10t lite علي أن يكون أرخص في السعر ليتم بيعه بسرعه. مواصفات شاومي xiaomi mi 10t lite أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتفها الجديد شاومي xiaomi mi 10t lite والتي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي: أبعاد الهاتف 165.38×76.8×9 ملي ويزن 214.5 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك مع خامات زجاجيه من الخارج.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع النانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الخامس.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd كما في شاومي redmi 9 power بمساحه 6.67 انش بدقه 1080×2400 بكسل وأبعاد عرض 20:9 لعرض محتويات اكبر متميز أيضا بكثافه بكسلات تصل 395 بكسل مع وجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل خامس بالإضافة ألي دعمها reading mode و sunlight display. مساحه تخزين الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 750g بتكنولوجيا 8 نانو كما في realme x3 super zoom ويأتي مع معالج رسومي اخر من نوع adreno 619.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو والرابعة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل الخاصة بالعزل مع فلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 16 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه بزر البور وبصمه وجه أيضا.

الهاتف يدعم بطاريه بحجم 4820 ملي أمبير مع شاحن بقوه 33 وآت.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

ألوان الهاتف اللون الأسود واللون الأزرق واللون الذهبي.

مواصفات الهاتف قريبه جدا من شاومي poco x3. محتويات شاومي xiaomi mi 10t lite أعلنت أيضا شركه شاومي عن مشملات هاتف شاومي xiaomi mi 10t lite وهي كالاتي: هاتف شاومي xiaomi mi 10t lite.

راس شاحن بقوه 33 وآت.

دبوس معدني.

أسكرينه علي الشاشة.

كتيب للتعليمات لاستخدام الهاتف.

جراب ظهر شفاف.

سلك usb. سعر شاومي xiaomi mi 10t lite أعلنت شركه شاومي عن سعر هاتف شاومي xiaomi mi 10t lite من قريبا للنسخه 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 346 دولار في يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات شاومي xiaomi mi 10t lite الجديد وسعره حاليا للفئات المتوسطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.