نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي Pubg موبايل 2021 مجانا بأسهل طريقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا Pubg يبحث الكثير من اللاعبين الذين يلعبون اللعبة الشهيرة لعبة ببجي عن شحن شدات بالمجاني، وتعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب شعبية حول العالم فهي محببة سواء الصغار أو الكبار وأصبحت تلك اللعبة تتصدر المركز الأول في قائمة افضل الألعاب الإلكترونية والتي استطاعت في فترة قليلة ان تجذب جميع الفئات حول العالم، لذلك من اكثر الأشياء التي يرغب بها اللاعبون في لعبة ببجي أساسها الشدات لتمنح الاعب البقاء وقت طويل في اللعبة.
وهناك العديد من الطرق المختلفة يستخدمها اللاعبين يتمكن من الحصول علي سكنات وملابس أسطورية وأدوات القتال المختلفة وتتكون لعبة ببجي من عدد كبير من اللاعبين ويمكن ان يصل عددهم إلي 100 من اللاعبين في جزيرة واحدة من اجل الفوز والاستمرار داخل اللعبة، لذلك نقدم لكم طريقة شحن شدات ببجي مجانا بطريقة سهلة وبدون رصيد.
شحن شدات ببجي Pubg موبايل عن طريق id
- قم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لدي لعبة ببجي.
- قم باختيار الدولة من القائمة المخصصة للدول.
- ثم قم بالضغط علي أيقونة انطلاق.
- تظهر أمامك أسعار ثم قم بتحديد العدد المطلوب من الشدات التي ترغب بشرائها من قبل الموقع.
- ثم قم بإدخال معرف id الخاص بك ويمكنك الدفع بسهولة من الزر بالأسفل.
- الانتقال إلي لعبة ببجي لمعرفة الشدات التي قمت بشرائها.
شحن شدات ببجي Pubg موبايل مجانا
يبحث عشاق لعبة ببجي Pubg عن طرق مضمونة ورسمية أمنة لشحن عملة شدات لتمنح الاعب البقاء وقت طويل في اللعبة، وهناك العديد من الطرق المختلفة يستخدمها اللاعبين يتمكن من الحصول علي سكنات وملابس أسطورية وأدوات القتال المختلفة كما نوضح لكم من خلال هذا المقال للحصول علي شحن شدات ببجي مجاني.
- الذهاب إلي متجر التطبيقات علي هاتفك المحمول 2 الاندرويد.
- قم بالبحث Google Opinion Rewards ثم قم بتنزليه.
- ثم قم بتشغيل التطبيق.
- ثم قم بعمل كافة الاستمرار في أداء الاستطلاعات لتتمكن من الحصول علي الرصيد المناسب.
- الانتقال إلي لعبة ببجي ثم قم بالذهاب إلي تبويب UC Purchase.
- اتباع التعليمات للحصول علي الشدات المناسب.
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