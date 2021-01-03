نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب وأهم الخصائص والتعديلات في بداية عام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الأيام الأخيرة حول تطبيق الواتساب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أعلن التطبيق من خلال عدداً من المواقع عن عدد من التعديلات والخصائص التي يمكن أن يدخلها العام الجديد ويستفاد منها الشخص المستخدم، وذلك وفقاً لما تم كشفه من خلال بعض المواقع علماً بأن هذا التحديث يجبر كافة المستخدمين على الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة أو يفقدون الوصول إلى التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل التحديث الأخير الذي سيتم تطبيقه مع بداية العام الجديد.

أهم تعديلات الواتساب المتوقعة :

أوضح العديد من المواقع المهتمة بشأن تعديلات الواتساب أبرز 3 تعديلات طرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة وهي كالتالي:

المكالمات الصوتية والمرئية من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب واتساب ويب علما بأن واتساب يتيح حالياً هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط. لصق الصور والفيديوهات ابتداء من 2021 ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما حيث سيكون بإمكان المستخدم “نسخ” الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور “ولصقها ” مباشرة في شريط المحادثة. سياسة الخصوصية سيتطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021

ومن الجدير بالذكر أنه في حال رفض أي مستخدم على الموافقة على هذه الشروط، يتوقع أن التطبيق يتوقف وتجديد الشروط، ومن جانب آخر يحدث التطبيق شروط الخدمة اعتباراً من 8 فبراير من العام الحالي 2021، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة أن التغيرات الأخيرة التي تمت الإشارة إليها متعلقة بحماية بيانات المستخدمين للتطبيق، وكان قد واجه التطبيق انتقادات بشأن كيفية عمله منذ أن اشتراه فيسبوك في 2014 بصفقة قيمتها 19 مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2018 استقال مؤسس واتساب جان كوم من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وسط مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات، حيث جاءت استقالته بعد صراع غير قابل للتوفيق بشأن قرار فيسبوك باستخدام البيانات الشخصية لغرض الإعلان، وقال الشريك المؤسس بريان أكتون والذي ترك التطبيق أيضاً في مقابلة مع فوربس بعد مغادرته: لقد قمت ببيع خصوصية المستخدمين ارتكبت هذا الخطأ وأعيش مع ذنب ذلك كل يوم، وفي العام الماضي أدعى مؤسس تطبيق المراسلة المنافس تيليجرام أن واتساب لن يكون أمناً أبداً بعد الكشف عن عيب أمني ضخم يهدد خصوصية 1.5 مليار مستخدم.

تحديثات على الواتساب الجديد:

وتشهد الشركة المالكة لهذا التطبيق آخر التحديثات التي تسعى إلى تحقيقها، حيث تسعى إلى التطوير وتقديم كل ما هو جديد لكافة كل المستخدمين لهذا التطبيق ومنها تعديلات على الدردشة والخلفية بألوان مختلفة فبعد آخر تحديث أوضحه هذا التطبيق لون جديد، وسيكون اللون الجديد مستخدما أيضاً عند تفعيل خاصية الوضع الداكن DARK MODE، وعلاوة على ذلك يمكن لمستخدمي الويب رؤية اللون الجديد عند تحميل التحديث 2.2049.7، ويذكر أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واجهوا بعض المشاكل في التطبيقات المملوكة لفيسبوك منذ أيام بما في ذلك تطبيق ماسنجر وواتساب وانستجرام، حيث شهدوا انقطاعات في الخدمات في مناطق مختلفة حول العالم ووجدوا صعوبة في نشر أي شىء أو الوصول إلى رسائل وقصص الأخبار المباشرة.