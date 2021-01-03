طرق شحن شدات ببجي موبايل بالمجان بالخطوات من خلال الرقم التعريفي ID والرصيد

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عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي موبايل بالمجان حيث يبحث الكثير من محبي الألعاب خصوصًا ببجي أو فورتنايت أو فري فايرعن أفضل الطرق التي يستطيعون خلالها شحن هذه الألعاب، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بعض هذه الطرق المتاحة والتي من خلالها يسهل الشحن.

طرق شحن شدات ببجي موبايل بالمجان

تعرف بأنها تلك العملة الافتراضية المخصصة للعبة ببجي موبايل، وهي عبارة عن بطاقات تستخدم في عملية شراء المحتويات والإضافات الموجودة في اللعبة.

كيفية شحن شدات ببجي باستخدام حساب اللعبة



شحن شدات ببجي تتم هذه العملية كما هو موضح:-

الدخول إلى PUBG Mobile Webshop.

اختيار الدولة التي يوجد فيها صاحب الحساب.

عليك بالضغط على زر استرجاع الموجود على يسار الشاشة في الأعلى.

قم بإدخال رقم التعريف الخاص بك أو player ID الخاص باللاعب.

عليك أيضًا بلصق كود المنتج الذي قمنا باختياره في المكان المخصص لذلك.

يتم شحن حساب اللعبة مباشرة.

شحن شدات ببجي عن طريقة بطاقة ببجي موبايل



اشترِ البطاقة من خلال موقع بطاقاتي .

. بمجرد أن تشتري البطاقة سيصلك كود تفعيلها في ثوانٍ على بريدك الإلكتروني الخاص بك.

بعد حصولك على كود البطاقة، أذهب إلى موقع ببجي الرسمي.

أكتب أسم ID الخاص بك الذي تريد شحن الشدات له، ومن ثم أدخل كود البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني، وأخيرًا أدخل الحروف والأرقام التي تراها في الصورة، وقم بالضغط على كلمة Redeem.

تعرف على طريقة شحن شدات ببجي برصيد جوجل بلاي

عليك أن تقوم بشحن رصيد حساب جوجل الخاص بك وذلك باستخدام بطاقات جوجل بلاي.

وذلك باستخدام بطاقات جوجل بلاي. عليك بفتح لعبة ببجي وتسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي تريد إضافة الشدات له.

قم بالضغط على شكل شدات ببجي من داخل اللعبة، واشتري الكمية التي تُريدها.

عليك باختيار طريقة الدفع وذلك باستخدام رصيد حساب جوجل بلاي الخاص بك.

أسعار شحن شدات ببجي عن طريق الأي دي

سعر 60+3 شدة يكون سعرها 3.69 ريال سعودي.

سعر عدد 300+40 شدة يكون سعرها 17.99 ريال سعودي.

أسعار عدد 600+90 شدة يكون سعرها 36.99 ريال سعودي.

أسعار عدد 1.500+375 شدة سعرها 89.99 ريال سعودي.

سعر 3.000+1.000 شدة يكون سعرها 184.99 ريال سعودي.

أسعار عدد 6.000+2.400 شدة يكون سعرها 369,99 ريال سعودي.

وهنا فقد نكون قد وضحنا لحضراتكم بعض الطرق المستخدمة لشحن شدات ببجي موبايل وبعض أسعار عملية الشحن، ونشكركم لحسن استماعكم إلينا.