نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iphone 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iphone 12 ، الهاتف العملاق أعلنت شركة أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة التي تحتوي على 4 جولات جديدة iphone 12، iphone 12 mini، iphone 12 pro، iphone 12 pro max والهواتف المنتظرة منذ شهر سبتمبر تأخر الإعلان عنها بسبب كوفد 19، تأتي الهواتف الجديدة بمواصفات جبارة تجعلها تتربع على عرش الهواتف حيث تأتي بمعالج أبل الجديد A14 Bionic أقوى معالج في ساحة الهواتف الذكية، تأتي جميع الهواتف بشاشة من النوع Super Retina XDR OLED مع طبقة حماية Ceramic Shield هذه الخاصية توفر حماية أكبر أربع مرات.

أهم ميزات و عيوب أيفون 12

سعر ومواصفات iphone 12 ، الهاتف العملاق يأتي بمعالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو.

•يحتوي الهاتف على مساحات تخزين 64،128،256 جيجا مما تساعد على تخزين كميات كبيرة من الصور و الفيديوهات و البرامج.

•كاميرا خلفية ثنائية 12+12 / امامية 12+ 3D / تصوير الفيديوهات بجودة 4k بدقة 2160 وتعطي الكاميرا جودة ممتازة تساعد على التقاط لقطات رائعة و مميزة.

•الشاشة 6.1 بوصة بدقة 2532×1170 شاشة ذات حجم كبير تعطى تجربة رائعة في مشاهدة الفيديوهات و المحتوى.

•الجهاز بواجهة آيفون الجديدة IOS 14.

•الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة تقريبا.

•وسائل الحماية في الهاتف Face ID لفتح الجهاز عن طريق الوجه.

•لم تحدد الشركة سعة البطارية لكنها أشارت أنها تصمد حوالي 17 ساعة في تشغيل الفيديوهات وتصمد في تشغيل الموسيقيى إلى 65 ساعة.

•البطارية تدعم الشحن السريع بسرعة 20 واط لكن لا يأتي الشاحن داخل علبة الجهاز.

•عيوب الجهاز عدم وجود شاحن وسماعات داخل علبة الهاتف، الشاشة لا تدعم تردد 90Hz ، Hz 120 .

•سعر الهاتف في متاجر آبل الرسمية 700 دولار لنسخة 64 جيجا.

أيفون 12 برو ماكس