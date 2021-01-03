نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث ببجي pubg للحصول علي جوائز الشتاء وهدايا شجرة عيد الميلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي pubg؛ حيث اشتهرت لعبة ببجي المنضمة لأفضل ألعاب الفيديو الإلكترونية منذ انطلاقها ويتسع فئة جمهورها يوماً بعد يوم في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر ودوري وذلك لتقديم الي محبي اللعبة أفضل جودة يمكن توفيرها لهم، فكما نعلم جميعا أن لعبة ببجي حققت رقم قياسي في عدد التحميلات علي الهواتف الذكية الخاضعة لنظام الأندرويد، و أيضاً الـ Ios، وقد أتاح أيضاً في الآونة الأخيرة تحميل اللعبة علي أجهزة الكمبيوتر المنزلية والأجهزة اللوحية وبإصدارات مميزة.

قد وصل عدد التحميلات الي 850 مليون عملية تنزيل اللعبة وتثبيتها علي الهاتف ويزداد عدد التحميلات فورياً بصورة ملحوظة مع كل تحديث من تحديثات لعبة ببجي والإضافات الجديدة التي تتسم بها اللعبة مع التحديث الجديد وأيضاً إزالة إضافة من اللعبة كانت تسبب مشاكل للاعبين كتهكير اللعبة وسرقة الحسابات القديمة.

تحديث ببجي pubg الجديد والحصول علي هدايا الشتاء

تتواجد الآن لعبة ببجي بأخر تحديث لها وهو تحديث فصل الشتاء لجعل الخلفية بيضاء، حيث يملأها الجليد الطبيعي وتغير الخريطة الي مظهر ثلوج الشتاء في الدول الأوروبية، وتغير في السكنات والملابس والأدوات، وأيضاً قد تم تزويد اللعبة بالمركبات الجليدية، وأيضاً تم تزويد الظهر بشجرة رأس السنة الميلادية (الكريسماس)، حيث تحصل الاعب من تلك الشجرة علي جوائز عديدة وكثيرة.

خطوات تحديث ببجي pubg الجديد

ازداد البحث في تلك الأيام عن تحديث ببجي الجديد نظراً لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث يستمر ذلك التحديث حتي شهر مارس المقبل 2021 ثم يعود الوضع لما كان عليه أو سيحدث تحديثات أخري، ولذلك فقد نوضح لكم خطوات التحديث، وهي كالأتي: