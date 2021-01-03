نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح طريقة تحميل سناب شات لجوال هواوي snap chat for huawei في المقال التالي

عمر شويل - جدة سناب شات لجوال هواوي، منذ أن ابتعدت شركة هواوي بأمور سياسية عن تطبيقات البرامج الخاصة بالجوال المحمول وبدأ الكثير من الناس من البحث علي شرح للبرنامج علي هاتف هواوي huawei، حيث أن بلغ اكثر من مليار مشترك علي تطبيق سناب شات snap chat وهو تطبيق يتيح التواصل والمحادثة بالبث المباشر وهو من برامج التواصل الاجتماعي التي انتشرت بشكل سريع وأصبح لاغني عنها.

شرح تحميل تطبيق سناب شات للجوال snap chat

اصبح تطبيق سناب شات snap chat ضمن اكثر التطبيقات شهرة والتي ينتمي إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، واتسآب، ويمكنك تشغيل التطبيق علي هواتف هواويHuawei، ويتيح سناب شات من عمل مقاطع الفيديو بفلاتر متعددة وإرسال المقاطع ومشاركتها مع الأصدقاء، ويعد من اهم مميزات سناب شات التقاط الصور والتحكم بها وأضافه التعديلات لها وأضافه نصوص ورسومات ومشاركتها مع الملتقين، يمنح التطبيق مهلة لالتقاط الصور من ثانية إلى عشر ثواني لالتقاط الصور ويمكنك أيضأ حذف جميع الصور من خادم المستلم والجهاز الخاص به من تطبيق سناب شات.

خطوات تحميل تطبيق سناب شات علي هواتف هواوي

يمكنك تحميل برنامج سناب شات للجوال من خلال التحميل المجاني الخاص ب الاندرويد Android من خلال جوجل بلاي google play ويمكنك إذا كان نظامك ios فيمكنك التحميل من خلال الايتونز، وهناك قد أنشأت شركة هواوي الصينية التطبيق الخاص بها لتحميل التطبيقات التي تتناسب مع الهاتف ولذلك عند تحميل برنامج سناب شات لابد من التأكد انه أخر إصدار للتطبيق، وعند فتح التطبيق بعد أن يتم إنزاله من المتجر ويجب اتباع الخطوات التالية لفتح شات snap chat لجوال هواوي:

أولاً: عند فتح تطبيق سناب شاب علي الجوال اضغط علي زر التسجيل sign up.

ثانياً: يتم كتابة الاسم الأول أو اسمك المستعار ثم اسم العائلة للشخص المستخدم للحساب جديداً.

ثالثا: الضغط علي خيارات التسجيل والقبول ثم بيانات تاريخ الميلاد.

رابعاً: يتم تحديد اسم المستخدم والضغط علي المتابعة.

خامساً: كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

سادساً: كتابة رقم الهاتف الخاص بك واختيار صورة شخصية أو مستعارة ظاهره لك.