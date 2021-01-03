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عمر شويل - جدة طريقة تنزيل لعبة ببجي 2021 علي الكمبيوتر والجوال، اللعبة الالكترونية التي حققت نجاح باهر الفترة السنوات الماضية والتي يلعبها الملايين حول العالم، لذا نقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية تحميل النسخة الاصلية من لعبة pubg علي الكمبيوتر والهاتف المحمول، حيث تجاوز من قام بتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر أكثر من 100 مليون خلال العام الماضي، وتتزايد عمليات تنزيل لعبة ببجي من قبل معشوقي الالعاب الالكترونية نظراً للإثارة التي تجدها باللعبة.



طريقة تنزيل لعبة ببجي 2021 علي الكمبيوتر والجوال النسخة الأصلية

ظهرت لعبة ببجي منذ عدة سنوات قليلة ومنذ ظهورها على الساحة وهي تتصدر قائمة أفضل الألعاب الإلكترونية مناصفة مع لعبة فري فاير ولعبة فورت نايت، حيث قدمت الشركة الكورية المصممة للعبة ببجي النسخة الأصلية 2021 اضافات عديدة تتميز بجودة عالية في الصور ومؤثرات الصوت عالية الجودة وكذلك إضافة أسلحة نارية جديدة في لعبة ببجي من طائرات وقوارب والعديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، لذا يمكنك تحميل اللعبة علي جهازك من خلال رابط تحميل لعبة ببجي 2021.



آلية تحميل لعبة ببجي على الموبايل

يمكنك تنزيل لعبة ببجي من جميع أنحاء العالم من خلال الدخول على Google play والنقر على رمز البحث وكتابة PUBG MOBILE مهرجان الصقيع والضغط على كلمة بحث، ستظهر أمامك اللعبة تقوم بالضغط على الزر الاخضر المكتوب بداخلة تثبيت، كل ما عليك الإنتظار قليلاً حسب سرعة الإنترنت على جهازك سيتم تنزيل لعبة ببجي.



تحميل لعبة pubg على الآيفون

تتمكن عزيزي القارئ من تحميل لعبة ببجي على الآيفون الخاص بك والذي يعمل بنظام iOS من خلال الضغط علي App Store ثم الضغط على البحث وكتابة PUBG والضغط على البحث تنتظر قليلاً حتي يتم الانتهاء من تحميل اللعبة على جهازك، بعد الإنتهاء من تحميل اللعبة يجب معرفة طريقة شحن شدات ببجي 2021.



تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر

لكي تتمكن من تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر يجب عليك أولاً تنزيل محاكي النظام Bluestacks على جهازك الحاسوب، ومن ثم تقوم بالتوجه إلي جوجل بلاي والبحث على اللعبة ثم القيام بتنزيل ببجي الاصدار الاخير.