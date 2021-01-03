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عمر شويل - جدة احصل علي 10 ألاف من جواهر فري فاير مجانا بطريقة سهلة وامنه، تعتبر لعبة فري فاير من اكثر الألعاب التي أخدة شهوره وقبولا بين الكبار والصغار، حيث أنها تعتبر من افضل الألعاب الشعبية التي أخذة اكثر التحميلات علي جوجل بلاي منذ عام 2019، ففي الفترات الأخيرة تكاثره الأسئلة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي الصغري عن كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة امنه، حيث أعلنت مواقع كاذبة أخري عن كيفية شحن الجواهر مجانا، وعند الدخول إليها تعرض الكثير من اللاعبين إلي عملية اختراق في الهاتف والتهكير، ومن خلاله تعرض اللاعبين إلي غلق الحساب الخاص بالعبة، ولقد وفرنا لكم زوارنا الأعزاء بعض الخطوات التي يجب إليكم اتباعها لكيفية الحصول علي جواهر فري فاير مجانا وبطريقة امنه.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجاني

أولاً يمكنك الضغط علي المكان الموجود داخل اللعبة، وسوف يظهر علي شكل جوهرة لونها ازرق. يمكنك بعد ذلك الانتقال إلي الصفحة الرسمة للعبة، ثم تقوم باختيار كمية الجوهرة التي ترغبها، ثم تختر المبلغ التي تريد دفعة مقابل الحصول علي الجواهر التي ترغب بها. يمكنك الدخول علي حسابك الخاص بجوجل بلاي ثم تقوم بتبديل الحساب إلي حساب أمريكي، ثم قم باختيار طريقة الدفع للحصول علي الجواهر. عند ظهور رسالة جديدة للاعب، يمكنك القيام بربط حساب الجميل الخاص بك، ومن خلال الجميل سوف تقوم بشحن جواهر فري فاير. يمكنك النقر علي زر الاستمرار بعدما يتم ربط حساب الدفع. يمكنك اختيار طريقة الدفع عن طريق الاكواد المجانية.

كيفية تحميل لعبة فري فاي

في الفترات الأخيرة اشتهرت لعبة فري كثير في العالم كلة، حيث تعد لعبة فري فاير من افضل الألعاب الشعبة والتي يقبل عليها الكثير من الناس، فهي تناسب جميع الأعمار من الصغار والكبار، ولذا سوف نوضح لكم زورنا الأعزاء كيفية تنزيل لعبة فري فاير بكل سهولة.