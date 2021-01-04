نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Find X الممتاز وبعض مميزاته وعيوبه وسعره في الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف Oppo Find X من الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها في العصور الحالية وهو من منتجات شركة أوبو المحترفة ذات القيم العالية حيث أصبحت من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وهي تقدم أيضاً العديد من الابتكارات الممتازة للأسواق، يتميز هذا الهاتف بقوة تصميم ومعالج من الفئة الرائدة مع وجود الكاميرات المخفية داخله ويمكن خروجها عند الحاجة إليها، وشاشة كبيرة بمساحة 6.42 بوصة كما لا يدعم هذا الهاتف ذاكرة تخزين خارجية لأنه يتميز بذاكرة داخلية كبيرة، وسوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام أهم مواصفات هاتف Oppo Find X ومميزاته وعيوبه وسعره في الدول العربية.

مواصفات هاتف Oppo Find X

احدثكم اليوم على افضل واحسن مواصفات هاتف Oppo Find X وهي كالتالي:

يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال من نوع نانو. يأتي وزن الهاتف 186 جرام. مادة تصنيعه زجاج محمي من الامام والخلف ب Gorilla Glass 5 واطار معدني قوي وانحناءات من جميع الاتجاهات. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف ازرق مع اسود، واحمر مع اسود، ولون اسود كربون فايبر. أبعاد هذا الهاتف 156.7×74.2×9.4 مم . يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 845, ثماني النواة مع معالج رسومي Adreno 630. يتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.42 بوصة من نوع AMOLED بدقة عرض 1080×2340 بيكسل مع أبعاد 19.5:9 وتكون الشاشة بدون حواف. يدعم الهاتف خاصية 3D Face Unlock عن مستشعر امامي IR يتعرف على 15 الف نقطة في الوجه ولا يوجد به مستشعر بصمة إصبع. توجد كاميرات الهاتف الأمامية والخلفية بداخل الهاتف ويتم طلوعها عن طريق موتور سريع. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة تأتي الكاميرا الرئيسية بسعة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع مثبت بصري، وتأتي الكاميرا الفرعية بسعة 20 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع LED. يدعم الهاتف كاميرا أمامية بسعة 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم ايضا العزل والبورتريه. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار حيث أن الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا وبطارية 3730 مللي أمبير، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بنفس البطارية 3730 مللي أمبير، ويأتي الإصدار الثالث ذاكرة بسعة 512 جيجا وبطارية 3400 مللي امبير. تبلغ سعة بطارية الهاتف 3730 مللي أمبير. يتميز أيضاً بالشحن السريع حيث يتم شحن الهاتف في ساعة و 10 دقائق مع وجود منفذ USB Type C. لا يدعم وجود مستشعرات على الشاشة لذلك يعتمد الهاتف على الذكاء الاصطناعي لغلق الشاشة أثناء المكالمات. يدعم الهاتف خاصية الجيروسكوب وخصائص أخرى متعددة.

مميزات هذا الهاتف

يتميز هاتف اوبو بمجموعة من المميزات الجيدة وهي:

يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. وجود بطارية قوية كبيرة تدوم اكثر من يوم . يتميز بشاشة كبيرة أموليد بدون حواف تتميز بطبقة حماية ضد الخدش. يتميز بوجود معالج قوي من نوع سناب دراجون. وجود موتور سريع لخروج ودخول الكاميرات. يدعم الهاتف خاصية 3D Face ID. يوجد في علبة الهاتف جراب لحماية الظهر وسماعات أذن عالية الجودة.

عيوبه

لكل هاتف بعض العيوب ولكن هذا لا يمنع من شرائه والعيوب كالتالي:

هذا الهاتف غير مقاوم للماء. عدم وجود مستشعر بصمة أصبع عادي. لا يدعم منفذ سماعات 3.5 مم. حجم الهاتف ضخم وذلك بسبب الكاميرات الموجودة بداخله. سعر الهاتف مرتفع نسبياً.

سعر الهاتف في بعض الدول

يتميز الهاتف بأسعار مناسبة وكل نوع بسعره بالإضافة إلي جودته والأسعار كالآتي: