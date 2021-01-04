نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah الجديد 2021 جودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد لهذا العام يعتبر من الترددات التي نالت نسبة بحث كبيرة على محرك البحث جوجل حيث أن عشرات الآلاف من عمليات البحث تتم يوميا عن تردد هذه القناة، هذه القناة المختصة في عرض الأفلام الكرتونية للأطفال والأغاني والأناشيد التي تعتبر من أكثر ما يؤثر في الأطفال، القناة تعتبر الآن من أفضل القنوات العربية الموجهة للأطفال بشكل خاص وأعلاها من حيث نسب المشاهدة فلهذه القناة جمهور يعد بالملايين من جميع بقاع العالم العربي، حيث يتنوع محتواها الذي تعرضه كما أنه ثري جدا في مادته الإعلامية، وهذا ما مكنها من أن تكتسب شهرة كبيرة جدا في العالم، وتعرض القناة الكثير من البرامج والأناشيد وتعتبر من أكثر القنوات المخصصة للأطفال حضا على التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية.

نبذة عن القناة

قناة طيور الجنة غنية عن التعريف في العالم العربي بأسره يعرفها لكن يسرنا في ثقفني أن نطلعكم على القناة أكثر، طيور الجنة هي قناة أردنية رائعة مخصصة للأطفال وقد أعلن عن إطلاقها في عام 2008 ومقرها الرسمي يقع في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، القناة يملكها رجل أعمال أردني ولد في الكويت هو خالد آل مقداد وهو من أبرز الشخصيات التي تعمل في القناة، لاقت القناة جمهورا كبيرا في انتظارها حيث حققت نجاحا لا مثيل له بعد فترة قصيرة جدا من إعلان أول بث لها، حتى أن إدارة القناة أنشأت قناة ثانية مخصصة للصغار دون السابعة، وهي قناة مفتوحة مجانية استطاعت أن تنافس وتتغلب على أفضل القنوات العربية ذلك الحين مثل سبيس تون وام بي سي ثري وغيرهم.

تردد قناة طيور الجنة

القمر عرب سات

التردد 11310

الاستقطاب عمودي

الترميز 30000

تصحيح الخطأ 2/3

برامج قناة طيور الجنة

القناة لديها عدد كبير من البرامج الرائعة جدا والمحببة إلى الأطفال ضف إلى ذلك الأعمال الكرتونية التي تعرضها القناة والأناشيد الرائعة جدا، و نستعرض لكم قائمة بأبرز البرامج التي تعرضها قناة طيور الجنة على شاشتها:

برنامج إسم ومعنى وهو برنامج تعليمي يرسل فيه الصغار رسائل نصية للقناة للاستفسار عن معنى إسم ما ويتم الرد عليهم في هذا البرنامج.

برنامج صوتك كنز من أروع برامج طيور الجنة وأكثرها مشاهدة فهو عبارة عن مسابقة كانت تقدمها القناة في مجال الإنشاد رئيس لجنة التحكيم في البرنامج هو خالد آل مقداد.

برنامج ست البيت الصغيرة هذه البرنامج تقدمه جنى مقداد ويعتبر من أجمل برامج القناة.

برنامج أخبار الدار يقدمه إياد وهو برنامج فكاهي إخباري يقدم أخبار طيور الجنة.

برنامج خطاوي السيلاوي.

أناشيد طيور الجنة

قناة طيور الجنة ليست كباقي قنوات الأطفال فهي تخصص الجزء الأكبر من وقتها من أجل عرض الأناشيد الرائعة للأطفال، وتعتبر هذه الأناشيد من أهم ما أوصل القناة إلى هذه المرحلة من الشهرة والأهمية عند الكثير من الآباء والأمهات الذي لايبغون بديلا لأبنائهم عن هذه القناة، وقدمت القناة عشرات بل مئات الأغاني منذ إنشائها ونالت هذه الأغاني شهرة منقطعة النظير في الأطفال في جميع نواحي العالم العربي يعرفون هذه الأغاني التي من أشهرها:

وهذه من أبرز ما تم عرضه القناة من أغان رائعة جعلت الصغار مهووسون بمشاهدة قناة طيور الجنة.

مميزات طيور الجنة

للقناة عدد كبير من المميزات التي جعلت منها واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي إن لم تكن أفضل تلك القنوات، أبرز ما يميز طيور الجنة عن غيرها من قنوات الأطفال هو كونها قناة مجانية يستطيع الفقير والغني مشاهدتها دون دفع فلس واحد، كما أنها أيضا قناة محافظة جدا على سلوك وأخلاقيات الطفل وتحضه على القيم والأخلاق النبيلة وتبعده عن التطرف إلى غير ذلك، للقناة صفحة على الفيس بوك وموقع إلكتروني يمكن للجميع الدخول إليه ومشاهدة أروع ما تقدمه القناة من أناشيد وبرامج، كما أنها تمتلك قناة على يوتيوب تعد أول قناة تحصل على الدرع الماسي من يوتيوب، طيور الجنة وصلت للعالمية حيث تمتلك الآن ثلاث قنوات ناطقة بأكثر اللغات العالمية استخداما، وإلى هنا نكون قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد.