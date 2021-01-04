نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد الجديد 2021 علي النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الأشخاص عن تردد قناة المجد للقران الكريم لتنزل القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني التردد الجديد 2021 لكي يستطيع الجميع تشغيل قناة المجد للقران بكل سهولة علي التلفزيون فهي من أهم القنوات التلفزيونية التي تقوم بإذاعة القران الكريم بصوت مجموعة كبيرة من أفضل الشيوخ طوال اليوم حيث لا أنها لا تتوقف عن العمل نِهَائِيًّا وتقوم بإذاعة القران الكريم باستمرار لذلك هي القناة الأفضل لسماع القران الكريم على التلفزيون.

تردد قناة المجد الجديد 2021

قناة المجد من القنوات الرائعة التي يتابعها الملايين بشكل شهري لسماع القران الكريم بصوت مجموعة من القراء الرائعين مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي ومحمد محمود الطبلاوي ومحمود خليل الحصري ومشاري العفاسي وعبد الرحمن السديس وعبد المحسن القاسم وعبد الهادي كناكري وعلي بن عبد الرحمن الحذيفي وعلي السويسي ومحمد المحيسني والكثير من القراء الآخرين الذين يمتلكون صوت رائع ويحبه عدد كبير من المتابعين.

التردد 11137 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD معدل الترميز 27500

تردد قناة المجد الجديد عرب سات

التردد 12475 الاستقطاب عمودي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تهتم قناة المجد الفضائية بجميع الفئات العمرية سواء أطفال أو شباب وتهتم بتقديم محتوي مميز يساعد الشخص على النمو ومعرفة معلومات مختلفة عن دينه كما أنها تقدم مجموعة مميزة من البرامج المتنوعة التي تساعد على تطوير معلومات الإنسان ومن أبرز البرامج التي تقدمها هي برنامج عقبى الدار وهو من أفضل البرامج التي توفرها قناة المجد وسوف تستمتع بهذا البرنامج بعد الحصول على تردد قناة المجد وتنزيلها علي التلفزيون فهو برنامج يتناول جميع نعم الله على الإنسان ويوضح فوائد هذه النعم.

من البرامج الرائعة التي توفرها قناة المجد هو برنامج ساعة حوار يقدمه فهد السنيدي ويتحدث فيه عن الحياة العامة وأهمية اللغات في حياتنا وكل شيء متعلق بالحياة العامة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الإنسان والكثير من الأمور الأخرى المفيدة التي يتطرق لها في كل حلقة جديدة من البرنامج، وأيضا برنامج كلمة مضيئة وهو برنامج يوضح الأمور والأفعال الحلال من الأفعال الحرام ويوضح الكثير من أمور ومسائل الدين المختلفة للإنسان.