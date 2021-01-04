آيفون القابل للطي يجتاز اختبارات المتانة‎ وتوقعات بتأخير صدوره

كشف تقرير تقني حديث أن نموذجين أوليين من أجهزة آيفون القابلة للطي اجتازا الاختبارات الداخلية للتأكد من المتانة، التي تشمل اختبارات نظام المفصل القابل للطي المصمم من شركة أبل، لجهازي آيفون، في مصنع فوكسكون في الصين.
وقال موقع ”إيكونوميك ديلي نيوز“ التايواني، إن هاتف آيفون القابل للطي الأول الذي يخضع للاختبار هو نموذج مزدوج الشاشة، مثل Galaxy Fold، ومن المحتمل أن يكون هو النموذج الأولي نفسه للشاشة المزدوجة الذي ظهرت حوله شائعات في شهر يونيو 2020.
يذكر أن شركة أبل حصلت على براءة اختراع لجهاز يتضمن شاشتين منفصلتين يمكن جمعهما معا لإنشاء جهاز واحد قابل للطي بمفصل. وتشير التسريبات إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الثاني الذي يخضع للاختبار هو هاتف ذو شكل صدفي قابل للطي، مثل Galaxy Z Flip.
ويقول التقرير التايواني إن هذا النموذج الصدفي يستخدم شاشة OLED مرنة من سامسونج. وكانت أبل قد طلبت عددا كبيرا من عينات شاشات الهاتف المحمول القابلة للطي من سامسونج لأغراض الاختبار في وقت سابق من عام 2020.
وكان الغرض الرئيسي من الاختبار هو قياس متانة آلية الطي. ويذكر التقرير أن الاختبار انتهى الآن. ومن المتوقع أن تقوم أبل بتقييم أي من النموذجين يجب المضي قدما في تطويره.
ويرجح التقرير التايواني أن الآيفون الجديد القابل للطي لن يظهر حتى أواخر عام 2022 أو 2023 على أقرب تقدير، علماً أن أبل كانت قد تقدمت بطلب للحصول على عدد كبير من براءات الاختراع المتعلقة بهاتفها القابل للطي يعود تاريخها إلى عام 2016، ويبدو أن العمل على مثل هذا الهاتف متواصل.
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