نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر samsung galaxy a12 الجديد إمكانيات هائلة بسعر منافس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات samsung galaxy a12 ، أصدرت شركة سامسونج هاتفها الجديد سامسونج a12 حيث يجمع بين الفخامة والسعر المنافس، فالهاتف إمكانياته مذهله مع سعر رخيص يجعله منافساً مع الهواتف الذكية الرائدة الآخرى التي تحمل نفس الإمكانيات وبسعر مغالي فيه، والخلاصة أن شركة Samsung خرجت عن نطاق المنطق في هذا الهاتف من حيث روعة التصميم وقوة البطارية ودقة الكاميرا كل هذا بسعر مغري، من خلال السطور القادمة سنناقش أهم مواصفات الهاتف وسعر galaxy a12.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي ايه 12

يأتي حجم الهاتف 205 جرام مع أبعاد 164×75.8×8.9 ملم. الهاتف يدهم شريحتي إتصال من نوع نانو سيم. الهاتف مصنوع من البلاستيك المقوى وهو مضاد للتبصيم. يدهم الهاتف شبكات إتصال حتى الجيل الرابع. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 بوصة ودقتها 720×1600 بكسل وجودة الـ HD. يأتي الهاتف بإصدارين من ناحية الذاكرة الداخليه والصلبه: الإصدار الأول يأتي بسعة 64 جيجا وذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، والإصدار الثاني يأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، مع إمكانية تزويد المساحة التخزينية من خلال كارت ميموري إلى 1 تيرا بايت. كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 48+5+2+2 وتدعم التصوير الواسع والتصوير الماكرو أما الرابعة فتعمل على العزل والبورتريه مع فلاش أحادي. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل. تصوير الفيديوهات تكون بجودة الـ FHD ودقة 1080 بكسل، وتصوير HD بدقة 720 بكسل. معالج الهاتف تابع لشركة ميديا تيك نوعه Helio P35 12 نانو ومعالج رسومي PowerVR GE8320. يدعم هاتف عزل الضوضاء بفضل ميكروفونه الثانوي. يدعم اهاتف galaxy a12 وسائل الأمان والحماية وهي ببصمة الأصبع وخاصية Face Unlock. الهاتف به منفذ للـ USB نوعه Type C. نظام تشغيل الهاتف Android 10. تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير وهو ممتاز من حيث فئة الهاتف السعرية مع الشحن بقوة 15 وات. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الأزرق والأبيض والأسود.

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سعر samsung galaxy a12