نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة انشاء ايميل جديد جيميل او ياهو بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انشاء ايميل جديد لا يعتبر امراً صعباً، حيث أن امتلاك عنوان بريد إلكتروني أو ايميل أصبح من الضروريات في الوقت الحالي حتى يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية سواء في العمل أو الدراسة، وفي هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على شروط وخطوات انشاء ايميل جديد، حيث يمكنكم عمل ايميل جديد على كلاً من جيميل او ياهو من خلال بعض الخطوات البسيطة.

شروط أساسية يجب مراعاتها عند إنشاء ايميل جديد

عنوان البريد الإلكتروني أو الايميل يجب أن يتلائم مع الشروط القياسية العامة المتعارف عليها والتي تعتبر شرط أساسي في تفعيل عنوان البريد الإلكتروني وهي:

لا يبدأ عنوان الايميل بنقطة وكذلك لا ينتهي بها.

ممنوع استخدام مسافتين متتاليتين في عنوان البريد الإلكتروني.

اسم المستخدم في عنوان البريد الإلكتروني يأتي بعد علامة “@” وممنوع وجود أكثر من علامة “@” في عنوان البريد الإلكتروني الواحد.

يجب الإلتزام بعدد الحروف المسموح بها عند كتابة اسم المستخدم بحيث لا تتعدى 64 حرق ولا يتعدى عنوان البريد الإلكتروني بالكامل 254 حرف حتى يتم قبوله وتفعيله.

طريقة انشاء ايميل جديد

توجد العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن إنشاء ايميل جديد من خلالها ولعل أبرز هذه المنصات هي ياهو وجيميل.

التوجه إلى الموقع الإلكتروني جيميل من خلال المتصفح الخاص بك.

الدخول على خيار إنشاء حساب جديد (create account).

إدراج الاسم الأول والاسم الثاني واختيار اسم المستخدم (user name)ي الخانات المخصصة لذلك.

اختيار كلمة السر ويستحسن أن تكون قوية ومبتكرة حتى يصعب تخمينها واختراقها وتأكيد كلمة السر في الخانة المخصصة لذلك (confirm).

إدخل رقم الهاتف الخاص بك وهي خطوة اختيارية هدفها عمل اقتران ثنائي بين بيانات الهاتف والايميل الخاص بك، وحتى تستقبل عليه الرسالة التأكيدية التي يتم من خلالها تفعيل بريدك الإلكتروني.

إدراج بعض المعلومات الشخصية البسيطة مثل تاريخ عيد الميلاد والنوع، بعدها اضغط على زر الموافقة على شروط وأحكام استخدام الموقع حتى يتم تفعيل بريدك.

طريقة انشاء ايميل ياهو جديد

فتح الموقع الإلكتروني الخاص بإنشاء ايميل جديد عبر ياهو والبدء في عملية تسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الأول، الاسم الأخير، اسم المستخدم والذي سوف يتم استخدامه كعنوان بريد إلكتروني فيما بعد، كلمة المرور لتأمين الايميل من السرقة والاختراق، رقم الهاتف وكذلك تاريخ الميلاد.