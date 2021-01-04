نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية المحدث AD SPORTS HD 1 2021 | الناقلة الاتحاد والشباب في البطولة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021، قنوات أبوظبي الرياضية من أشهر القنوات العربية الرياضية، وأهمها من حيث المتابعة لنقلها العديد من المسابقات الهامة في الوطن العربي، فهي الناقل الحصري للبطولة الأغلى في الوطن العربي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية، التي تضم أفضل فرق الوطن العربي من المحيط إلي الخليج وتحظى مشاهدة كبيرة من كل الدول العربية، وقنوات أبوظبي تنافس بي إن سبورت القطرية والعديد من القنوات مثل السعودية الرياضية، ونحن سنقدم لكم التردد المحدث لكي يستمتع المشاهد العربي بالقناة والمباريات التي تنقل عليها.

نشأة وانطلاقة قنوات أبوظبي الرياضية

قنوات أبوظبي هي قنوات متخصصة رياضية تبث برامجها من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة دبي للإعلام، وهي ملك شركة أبوظبي للإعلام، وهي قنوات منها المشفرة ومنها المجانية وانطلقت القنوات في عام 1996 ميلادي، وكانت في بداية أنطلاقها تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، وكانت قناة تلفزيونية واحدة ثم بدأت في التطوير وإضافة المزيد من القنوات التي تحمل نفس الاسم، وكانت الانطلاقة الكبرى للتطوير عام 2018 حيث بثت بتقنية HD 4K لكي يستمتع أي مواطن في مشاهدة القنوات عبر الموبايل من أي مكان.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد

تردد القناة على نايل سات : 12091 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 التصحيح 6/5.

تردد القناة على عرب سات : 11808 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 التصحيح 6/5.

مباراة الاتحاد والشباب على قناة أبوظبي الرياضية

تنقل الليلة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية مباراة الاتحاد السعودي ضد الشباب، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تقيم القناة أستوديو تحليلي للمباراة بداية من السادسة مساءً قبل بدأ المباراة بساعة كاملة.