نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل وأسرار واتساب الجديدة 2021 المخفية لا يعرفها الكثير من أفضل مميزات الواتس اب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الحيل والأسرار في الواتساب والعديد لا يحسن استخدام تلك الحالات، وبالتالي نستعرض خطوات يمكنكم من خلالها التعرف على العديد من الحيل والأسرار التي تسهل من استخدام تطبيق واتس اب الذي يعتبر من أشهر التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي ولا يخلو أي هاتف من تطبيق واتس اب وهو التطبيق الأبرز في التواصل وإنجاز الأعمال والدردشة السريعة.

قراءة حالات واتساب دون معرفة الطرف الآخر انك قرأتها

قد ترعب بقراءة حالة احد أصدقائك على واتساب ولكن لا تريد أن يعرف الطرف الآخر من المحادثة وهو الشخص الذي قام بنشر هذه الحالة من قراءة ومعرفته بأنك قد قرأت حالة واتساب التي نشرها، وبالتالي يمكنكم عمل ذلك بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب على جوالك.

ادخل على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق.

اختيار الإعدادات.

ادخل على الحساب ثم قم باختيار الخصوصية.

الدخول على خيار مؤشرات قراءة الرسائل.

ثم قم بإغلاق خيار هذه الميزة بالتحريك يميناً أو ساراً واعمل على إعادة تشغيل تطبيق واتساب مرة اخرى لتفعيل هذه الميزة.

معرفة من حظر على واتساب

استخدم هذه الحيل الجديدة في الواتساب لمعرفة الشخص الذي قام بحظرك على واتساب والتأكد من ذلك عبر هذه الخطوات:

فتح الدردشات.

اختيار مجموعة جديدة.

البحث عن اسم الشخص الذي تشك في انه قام بحظر على واتساب وإضافته في هذه المجموعة الجديدة.

إذا لم يظهر الشخص في قائمة أعضاء المجموعة فلإن هذا الشخص قام بحظرك على الواتساب.

الكتابة على واتساب بالكلام

هذه ميزة رائعة في حال أرهقتك الكتابة على الواتساب حيث يمكنك تنزيل لوحة جي بورد من متجر جوجل بلاي لهاتفك، واستخدام هذه الطريقة للتحدث الى الواتساب ثم تقوم اللوحة بكتابة الكلام الذي تحدثت به في رسالة، فبعد تنزيل اللوحة سيتم تفعيلة تلقائياً على تطبيق واتس اب الخاص بك، ويمكنك الدخول على علامة “الميكروفون” ثم تبدأ الكلام والتحدث وسوف تقوم اللوحة بالكتابة تلقائياً ويمكنك بعدها إرسال الرسالة أو تعديلها حسب رغبتك.

مشاركة موقعك الجغرافي أون لاين لأصدقائك

يمكنك مشاركة موقعك الجغرافي بدقة لأحد أصدقائك لايف أو اون لاين ليرى صديقك مكانك بالضبط الذي تتواجد فيه، حتى إذا قمت بالتحرك فإن صديقك سوف يعرف مكان تواجدك بالتحديد، وذلك من خلال الخطوات التالية.