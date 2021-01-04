نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى بطاريات الهواتف الذكية لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بينما تتنافس جميع الهواتف الذكية الحديثة على التطوير يبحث الكثير من المستخدمين عن أقوى بطاريات لعام 2020 فهذا الجانب قد يكون منسيًا بعض الأحيان لدى المصنعين، رغم أن عُمر البطارية يعطي الكثير من الهواتف الأولوية لتكون أقل حجمًا، فكلما قل حجم البطارية كلما قل حجم الهاتف الذكي. لذلك توصل موقع ( ثقفني) إلى أفضل 10 هواتف محمولة تتميز ببطارياتها الفائقة الجودة نستعرضها في التقرير التالي.

أقوى بطاريات الهواتف الذكية لعام 2020

1- بطارية هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا

تبلغ سعة محمول سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا 4500 مللي أمبير، ويمكن أن تدوم 24 ساعة مع الاستخدام. ويتم شحنها بـ 25 واط سلكي /15 واط لا سلكي. وعلى الرغم أن بطاريته ليست الأكبر في القائمة الحالية إلا أنها فائقة القوة لأنه ببساطة يتم استخدامها مع شاشة ضخمة تصل لمقاس 1440 × 3088 بوصة بينما يبلغ طول البطارية 6.9 بوصة، لذلك الشاشة تتطلب الكثير من الطاقة لابقائها مضاءة. ومع ذلك الهاتف يدوم فترة طويلة أي يوم واحد على الأقل. والهاتف مليء بالمميزات بما في ذلك قلم S Pen بالاضافة للكاميرا المتطورة.

2- بطارية هاتف ايفون12 برو ماكس

سعة بطارية محمول ايفون 12 برو ماكس 3687 مللي أمبير، وعُمر البطارية الرسمي : 20 ساعة مع تشغيل الفيديو، ويتم شحنه على مقدار 20 واط سلكي/ 15 واط لا سلكي. ويتميز الهاتف أيضًا بمجموعة من المميزات منها أنه مقاوم للماء حتى عمق 6 متر، ويحتوي على حماية سيراميك للشاشة بمقاس 1284× 2778 بعرض اضاءة OLED بتصميم رائع يوفر في الطاقة الكهربية. واللوحة الإلكترونية للهاتف مصممة بحيث تكون فعّالة في الاستخدام.

8- بطارية هاتف وان بلس 8تي

سعة بطارية هاتف وان بلس 8 تي تقدر بـ 4500 والعمر الرسمي المعلن عنه: طول اليوم، ويتم شحن البطارية بمقدار 65 واط سلكي. ويتميز الهاتف بأنه سريع الشحن للغاية ليتم استخدامه طوال اليوم بكل أريحي، فقدرة الشحن 65 واط تعني أنه يمكنك الحصول على طاقة من صفر إلى 85% خلال 15 دقيقة أو تنتظر حتى تصل لـ 100 % في أقل وقت ممكن يصل نحو 39 دقيقة. ولكن لا يوجد له شحن لا سلك.

7- هاتف سامسونج جالاكسي اس 20 بلس

سعة بطارية سامسونج جالاكسي اس 20 بلس 4500 مللي أمبير، وفترة عمرها: طول اليوم، وطاقة الشحن 25 واط سلكي، و 15 واط لا سلكي. والهاتف لا يحتاج إلى مقدمة فهو مشهور جدًا وثاني أفضل هاتف ذكي من ناحية البطاريات أو من ناحية نظام أندرويد ومميزات أخرى. سعة البطارية تكفي المستخدم للتفوق على أغلب الهواتف الأخرى، ولكن ليس جميعها. عمر البطارية نفس الشيء تقريبًا يمكن أن يصل إلى يومين من الاستخدام المقتصد، ولكن إذا ما كان استخدامك مكثف، ستنخفض إلى يوم. ويصل حجم الشاشة إلى 1440× 3200 ومقياس البطارية 6.7 بوصة، وكاميرا رائعة رباعية العدسات.

6- بطارية هاواوي بي 40 برو

سعة بطارية هاتف هاواوي بي 40 برو 4200 مللي أمبير، والعمر المعلن عنها: لم يذكر، قوة الشحن: 40 واط سلكي، 27 لا سلكي. وهي مناسبة لأن حجم الشاشة 1200×2640 مقاس 6.58 بوصة وشريحة حديثة، مع كاميرا رباعية العدسات وتصميم فخم.

5- بطارية هاتف وان بلس 8 برو

سعة بطارية هاتف وان بلس 8 برو 4510 مللي أمبير، والعمر المعلن عنه: لم يذكر. وقوة الشحن: 30 واط سلكي، و 30 واط لا سلكي. وهو أول هاتف يمكنك تشغيله بسرعة حتى بدون أن تشحنه بالكابل يمكنك أن تشحنه لا سلكي، ويسمح ذلك له بأن يعمل أكثر من يوم حتى لو كان استخدامك له مكثف، وإذا ما كان استخدامك خفيف يمكن أن يطول عمر البطارية ليومين. ويصل حجم الشاشة إلى 6.78 بوصة مع كاميرا رباعية وذاكرة عشوائية.

4- بطارية سامسونج جالاكسي ايه 90 5جي

سعة بطارية سامسونج جالاكسي ايه 30 5جي وعمره 24 ساعة حينما تقوم بتشغيل الفيديو – الشحن يكون 25 واط / سلكي، وبشكل عام هاتف سامسونج جالاكسي ايه 90 5 جي أقل دقة 1080 × 2400 مع ذاكرة الوصول العشوائي، وكاميرا ثلاثية العدسات ولهذا تحتاج هذه الامكانيات إلى طاقة جيدة.

3- سامسونج جالاكسي اس 20 ألترا

سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وعمره الرسمي: طوال اليوم، وطاقة الشحن: 45 واط سلكي / 15 واط لا سلكي. وهو من الموبايلات الرائدة الذي لا يمكن الاستغناء عنه. بطاريته تمنح الهاتف فترة طويلة جدًا من العمل، على الرغم من أن استخدام ميزات متقدمة مثل شاشته التي تحتاج 120 هرتز للعمل وخاصية الـ 5 جي يمكن أن تقلل من فترة عمر البطارية إلى حد ما، ومع ذلك يستطيع معظم المستخدمين قضاء فترة تشغيلية طويلة جدًا.

مع وجود شحن سلكي بمقدار 45 واط أو شحن لاسلكي بمقدار 15 واط يمكنك إعادة تشغيل هاتفك المحمول بسرعة مناسبة، ويمكنك الوصول إلى الشحن اللاسلكي بسهولة للغاية وبسرعة مناسبة.

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي اس20 ألترا بكاميرات رباعية العدسات، ويتمتع بمستشعر رائع بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة ضخمة مقاسها 6.9 بوصة بدقة 1440×3200.

2- هاتف موتو جي8 باور

أحد أكثر الهواتف إثارة في القائمة الحالية، فسعة بطارية هاتف موتو جي 8 باور تصل لـ 5 آلاف مللي أمبير، وفترة عمر البطارية تصل إلى 3 أيام. وطاقة الشحن المطلوبة 15 واط سلكي.

سعر الهاتف لا يعني أنه رخيص الثمن، ولكنه متفوق على جميع الهواتف التي في القائمة في فترة عمر البطارية. ويشمل ذلك شاشة دقتها تصل 1080 × 2300 ومقاسها 6.4 بوصة وذاكرة وصول عشوائي سعتها يصل لـ 4 جيجابايت. وكاميرا رباعية سناب دراغون 665 والسعر مناسب نوع ما.

1- بطارية وان بلس نورد إن100 – OnePlus Nord N100

بطارية وان بلس نورد إن 100 سعتها 5 آلاف مللي أمبير، يتم شحنه بطاقة 18 واط. طول الشاشة 6.52 بوصة، وكاميرا ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي 13 ميجا بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت ، و 64 جيجابايت للتخزين. على عكس هواتف OnePlus الحديثة الأخرى ، لا يدعم هذا الجيل الخامس ، لكنك لا تزال تحصل على الكثير مقابل أموالك.

الأفضل بشكل عام: Motorola Moto G Power

الشاشة: 6.4 بوصة ال اي دي

التخزين: 64 جيجابايت + فتحة micro-SD

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

البطارية: 5000 مللي أمبير

بطاقة SIM مزدوجة؟: لا (الولايات المتحدة الأمريكية) / نعم (دولي)

يعمل على: نظام أندرويد.

الأفضل من علامة تجارية كبيرة: Samsung Galaxy A51

الشاشة: 6.5 بوصة AMOLED

التخزين: 128 جيجا بايت + فتحة micro-SD

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

البطارية: 4000 مللي أمبير

بطاقة SIM مزدوجة؟: لا (الولايات المتحدة الأمريكية) / نعم (دولي)

يعمل على: نظام أندرويد

الأفضل من هاتف رائد: Huawei Mate 10 Pro

الشاشة: 6 بوصة أوليد

التخزين: 128 جيجا بايت + فتحة micro-SD

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت

البطارية: 4000 مللي أمبير

بطاقتي SIM: لا

يعمل على: نظام أندرويد.

الأفضل من حيث القيمة: UMIDIGI Power 3

الشاشة: 6.5 بوصة ال اي دي

التخزين: 64 جيجابايت + فتحة micro-SD

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

البطارية: 6150 مللي أمبير

بطاقتي SIM: نعم

يعمل على: نظام أندرويد

الخلاصة

أمامك الآن 10 هواتف ببطاريات قوية جدًا، شملت كل من سامسونج جالاكسي نوت20 ألترا، وبعد ذلك أيفون 12 برو ماكس. كل ما ينبغي عليك فعله هو أن تختار الأرخص بالنسبة لمستواك المادي.