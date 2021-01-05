نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 العاب جديدة لجهاز بلايستيشن 5 الجديد Games playstation 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة 5 العاب جديدة لجهاز بلايستيشن 5 الجديد Games playstation 5: منذ حوالي أكثر من شهر تم الإعلان عن جهاز بلايستيشن 5 الجديد من شركة سوني، وكان محبين الألعاب ينتظرون بشوق نزول هذا الجهاز الرائع، ويوفر الجهاز المزيد من القوة سواء من حيث الألعاب أو اسلوب اللعب، ويتميز جهاز PS5 بمجموعة من الألعاب، تجذب اللاعبين، وتستحق قضاء وقتك معها، وتستحق أن يكون لها مكاناً لديك، هيا بنا كي نتعرف علي العاب PS5 الجديد.

5 ألعاب بلايستيشن 5 الجديد PS5

لعبة Spider Man Miles Morales: تعتبر لعبة سبايدر مان مايلز مورالز من اولي الألعاب في مجال بلايستيشن 5 وهي لعبة أكشن والمغامرة، وتبرز اللعبة قوة بلايستيشن 5 وتمتاز اللعبة بميكانيكا أفضل وبنسخة كبيرة وأكثر واقعية.

لعبة Bugsnax: تعتبر لعبة Bugsnax النسخة المستقلة والرائعة لجهاز بلايستيشن 5، وستكون الشخصية الرئيسية Snaktooth Island المشرقة ذات الطابع الكرتوني، حيث أنة تتجول المخلوقات الأكلة للحشرات في البرية،وستكون مهمتك في اللعب هي إستكشاف الجزيرة وإلتقاط Bugsnax والعثور علي صديقك المفقود، وتأتي اللعبة بتأثيرات بصرية وصوتية في غاية الجمال، وسوف تشعر معها بالحيوية، وعلي أن تكون مخصصة للأطفال والكبار.

لعبة Demons Souls: لعبة ديمونز سولز، وهي لعبة فيديو من تطوير ستوديو فروم سوفتوير اليابانية ومن نشر سوني كمبيوتر، وهي من أول سلاسل ألعاب سولز، وصدرت في الأسواق الألمانية واليابانية سنة 2009، وتم إصدار نسخة 2020 لجهاز بلايستيشن 5 الجديد.

لعبة Astros playroom: كانت تعمل هذة اللعبة بشكل مسبق علي أجهزة PS5 ومن الوهلة الأولي ستشعر بأنها لعبة تجريبية مصممة للأطفال، ولكن في الحقيقة أنها ملخص ممتع لما يقدمة الجيل الخامس من أجهزة البلايستيشن، وهي بمثابة مقدمة شاملة وعامة لجهاز PS5، لأنها تبرز المميزات الجديدة بلوحة التحكم Dualsense.

لعبة Devil May Cry 5 Special Edition: وهي لعبة حركية ورائعة بأمتياز ومع هذا الإصدار الأخير يثبت بأن الشخصية الرئيسية للعبة وهي Dante يتحسن مع تقدمة في العمر محاذاة بشقيقة التوأم فيرجيل واللذان يمكن تشغيلهما الآن بالكامل، وأفضل ما في اللعبة أنها تعمل مع أوقات تحميل سريعة للغاية وإضافة تتبع الأشعة بدقة 4K و60 إطاراً في الثانية.

هل ستتوافق ألعاب بلايستيشن 5 مع الإصدارات السابقة

وصفت شركة سوني التوافق العكسي لجهاز بلايستيشن 5، وستتوافق ألعاب بلايستيشن 5 بشكل كبير مع بلايستيشن 4 ، وان جهاز PS5 سيكون قادي علي العمل كمحاكي للإصدارات السابقة وبالإضافة الي العاب البلايستيشن الأصلية.