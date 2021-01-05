نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية وفودافوان كاش في خطوات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية وفودافوان كاش، إذا كنت ترغب في شحن جواهر فري فاير بدون دفع نقود أو إذا كنت ترغب في شحن جواهر فري فاير باستخدام الأيدي أو باستخدام فودفوان كاش فنحن نوضح لك في بعض الفقرات التالية الطرق الصحيحة لشحن جواهر فري فاير بكل الطرق المضمونة التي تجعلك تتمتع بلعبة فري فاير دون الدخول في الطرق الغير شريعة التي قد تتسبب في إيقاف حسابك أوتسبب لك مشاكل اخري، لذا ندعوك للتركيز في الخطوات التالية، حيث نبدأ في هذا المقال بشرح طريقة شحن جواهر فري فاير باستخدام فودافون كاش.

شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية وفودافوان كاش

لكي تتمكن صديقي القاري من شحن جواهر فري فاير عن طريق فودافون كاش كل ما عليك في البداية أن تقوم بالاتصال بالرقم التالي والذي يبدأ بنجمة ثم باقي الرقم كما هو موضح (*9*100#) من خلال شريحة فودافون ثم تحديد القيمة التي تريد بها شحن الجواهر ثم تسجيل الرقم السري للمحفظة ثم اتباع التالي:



الضغط أوافق.

الدخول علي قائمة الرسائل من هاتفك.

الضغط علي (VF- CASH) ستجد بها رقم كود التامين وتاريخ الانتهاء.

الدخول علي متجر جوجل بلاي .

. الضغط علي القائمة الرئيسة في متجر جوجل بلاي ورمزها عبارة عن 3 شرط فوق بعض.

اختيار طرق الدفع.

النقر فوق إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب

تسجيل رقم المرسل إليك في الرسائل من فودافون كاش.

تسجيل رقم الكود CVV وتاريخ الانتهاء التي تجدهم في رسالة فودافون كاش.

الضغط علي حفظ.

تفعيل شحن جواهر FREE FIER



بعد الانتهاء من شحن جواهر فري فاير جاء الدور علي تفعيل الجواهر والتي تتم من خلال الدخول علي اللعبة من هاتفك أو جهازك الحاسوب ثم اتباع التالي:

الضغط علي شراء جواهر فري فاير .

. تحديد كمية الجواهر التي قمت بشرائها.

النقر فوق كلمة شراء.

تسجيل رقم المرور الخاصة بحساب جوجل بلاي.

تم الآن الانتهاء من شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير بالمجان

لكي تستطيع شحن جواهر فري فاير بالمجان يمكنك يجب عليك تحميل تطبيق Cubic News ثم القيام بالتسجيل في التطبيق والقيام باتباع بعض المهام التي تمكنك من الحصول علي النقاط ثم القيام باستبدال هذه النقاط إلى جواهر فري فاير من الموقع point-web.co.id بالمجان.

قبل أن نختم مقالنا نود أن ننبه بعد التسجيل بالمعلومات الشخصية الحقيقية، وندعوك بوضع تعليقاتكم حول شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية.