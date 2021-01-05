هوندا تبتكر كمامة للسيارة تدمر الفيروسات في 15 دقيقة

كشفت شركة السيارات اليابانية ”هوندا”، عن فلتر هواء جديد لا يمنع الفيروسات من دخول سيارتك فحسب، بل يقضي أيضا عليها.

وطورت الشركة منتج ”Kurumaku- كوروماكو“ الياباني المضاد للفيروسات، لفلاتر هواء مقصورات السيارة، الذي يعمل حرفياً كقناع لمقدمة سيارتك.

وكشف تقرير لصحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية أن المنتج يتم تركيبه من أعلى فلتر الهواء فيقوم بعمل كمامة لمقدمة السيارة لمنع انتشار الفيروسات.

ويعتبر البعض أنه في ظل تفشي وباء كورونا وتحور سلالات جديدة للفيروس، يأتي هذا الابتكار الياباني ليكون منقذاً.

وأشارت ”هوندا“ إلى أن الفلتر يلتقط رذاذ الفيروس من خلال السطح ويقلص حجمه ثم يقوم بتدميره مستعيناً بتقنية معالجة تحويل زنك الفوسفات الكيميائية.

وأكدت ”هوندا“ أن ”Kurumaku- كوروماكو“ قادر على القضاء على 99.8% من قطرات الفيروس في غضون 15 دقيقة من تشغيل إعادة دوران الهواء، و99.9% بعد 24 ساعة.

وذكر موقع ”غالوبنيك“، أن مرشح ”Kurumaku- كوروماكو“ الذي تم وضعه في سيارة ”Honda N-Box“ قتل 99.8% من بكتيريا الإشريكية القولونية المحمولة جواً في 15 دقيقة، و99.9% بعد 24 ساعة.

وفي الوقت الحالي، يتوفر قناع ”Kurumaku“ في اليابان فقط ولسيارة ”Honda N-Box Kei“ بتكلفة حوالي 64 دولارا، ومن المتوقع في النهاية أن يتم توفيره في طرازات أخرى.