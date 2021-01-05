نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5/1/2021 يهتم الكثير من المواطنين داخل وخارج سوريا بمعرفة أسعار الدولار في سوريا من خلال التعاملات الصباحية حيث يستمر سعر الدولار في ارتفاع مقابل الليرة السورية، حيث سجل سعر شراء الدولار 2875 أما سعر الدولار في سوريا سجله 2, 890 للدولار الواحد وبالتالي لا يوجد استقرار في أسعار الدولار مقابل الليرة السورية في الوقت الحالي.

حيد أكد العديد من الخبراء قلة حركة البيع والشراء بشكل كبير للغاية في الفترة الأخيرة وبالتالي تراجعت سعر الليرة مقابل الدولار بشكل كبير وما زالت سوف تتراجع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم أسعار الدولار في سوريا من خلال التعاملات الصباحية التي تمت اليوم في الأسواق البنوك والمصارف السورية.

أسعار الدولار في سوريا

ارتفعت سعر الليرة السورية في السوق السوداء بشكل كبير للغاية ولم تتمكن الحكومة السورية بالتحكم في هذا الأمر رغم محاولاتها العديدة ولكن مازال الدولار يرتفع مقابل الليرة السورية وتراجع الليرة بشكل كبير حيث يأمل الكثير من الأشخاص خلال الفترة المقبلة استقرار الليرة، حيث سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري 1, 250 وذلك بسبب بسعر البيع أما بسعر الشراء وصل إلى 1256 ليرة سورية

اسعار الدولار اليوم

يأمل الكثير من المواطنين أن يستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية حيث تقل قيمة الليرة السورية بشكل كبير وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية في ظل زيادة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي داخل البلاد بشكل كبير للغاية، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في محافظة إدلب

وفي حلب حيث سجل سعر الدولار في حلب 2, 875 لي 500 وذلك بسعر بسعر الشراء، أما بسعر البيع وصل إلى 2850 وارتفع بشكل كبير في السوق السوداء حيث يحاول الكثير من المستثمرين داخل البلاد ومحاولة سحب اموالهم بعد أن قام الكثير من المستثمرين بمغادرة سوريا، وسحب أموالهم نزل الخسائر التي تعرض لها خلال الفترة الماضية سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة اسعار الدولار في سوريا.

أسعار الدولار في سوريا اليوم

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة بسعر البيع وسعر الشراء واليكم الجدول التالي: