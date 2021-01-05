نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء إشعارات رسائل سناب شات من علي جوالك وتفعيل ميزة عدم الإزعاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء إشعارات رسائل سناب شات ، تطبيق سناب شات أحد أكثر التطبيقات انتشارا في منطقة الخليج العربي والأكثر استخداماً بين فئة الشباب العربي وكثيرا ما نتعرض لمواقف تتعلق بعدم التواصل مع الآخرين خصوصاً الأشخاص كثيري إرسال رسائل سناب شات ولا توجد حجبهم او حظرهم تلقائيا بسبب كثرة إرسالهم للرسائل وكثرة وجود إشعارات علي الجوال من التطبيق ولكن القائمين علي التطبيق أوجدوا حلاً لتلك المشكلة حيث تم إضافة ميزة عدم الإزعاج والتي تعمل علي إلغاء الإشعارات المرسلة من الأشخاص الذين تعتبرهم مصدر إزعاجاً بنسبة لك علي ها التطبيق.

كيفية إلغاء إشعارات الرسائل الواردة من السناب

أول الخطوات التي يجب اتباعها للإلغاء الذهاب إلى تطبيق سناب شات snap chat علي الجوال.

الخطوة الثانية وهي أختيار قائمة الرسائل من تطبيق سناب شاب.

الخطوة الثالثة ظهور قائمة بالأشخاص الذين تم عمل محادثات معهم علي سناب شات.

الخطوة الرابعة اختيار الشخص الذي تريد إلغاء إشعارات الرسائل ثم تقوم بالضغط مطولاً علي أسم الشخص وتظهر قائمة نختار منها خيار خيار الإعدادات setting.

الخطوة الخامسة بعد أختيار setting الإعدادات نقوم باختيار جملة do n’t disturb وبذلك تتم عملية إلغاء الإشعارات لهذا الشخص.

وعند استرجاع المحادثات المحذوفة من التطبيق فإنه لم يرسل لك إشعار بذلك لأنك قمت بإلغاء الإشعارات بالرسائل الواردة أو المحذوفة من التطبيق.

إعادة تفعيل إشعارات رسائل سناب شات للجوال بعد عملية الإلغاء

عند إلغاء الإشعارات في تطبيق سناب تم ذكر الخطوات لإلغاء الإشعارات وعند الرجوع من الإلغاء وتفعيل الإشعارات مرة آخري لتذكير الإشعارات المرسلة من الشخص الذي تريد تفعيل الإشعارات له مرة ثانية عليك باتباع الخطوات:

أول خطوة هي الذهاب إلى تطبيق سناب شات snap chat علي الجوال.

الخطوة الثانية وهي أختيار قائمة الرسائل من تطبيق سناب شات.

الخطوة الثالثة ظهور قائمة بالأشخاص الذين تم عمل محادثات معهم علي سناب شات.

الخطوة الرابعة اختيار الشخص الذي تريد تفعيل الإشعارات له ثم تقوم بالضغط مطولاً علي أسم الشخص وتظهر قائمة نختار منها خيارالإعدادات setting.

الخطوة الخامسة بعد أختيار setting الإعدادات نقوم باختيار جملة turn on notifications وبذلك تتم عملية تفعيل الإشعارات لهذا الشخص.