نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح قراءة رسائل سناب شات دون أن يعلم الشخص الآخر أو بدون عمل لها seen في المقال التالي

عمر شويل - جدة قراءة رسائل سناب شات، تطبيق سناب شات هو تطبيق أساسة إرسال واستقبال المحادثات بين متابعي البرنامج ومستخدميه ولكن البعض تأتي له رسائل كثيرة فتكون مفعل وضع off line غير متصل فتريد أن تقرأ بعض رسائل سناب شات دون أن يظهر للبعض أنك متصل on line ولذلك سنوضح خطوات وشرح مفصل عن طريقة قراءة المحادثة دون أن يظهر للآخرين انه تم قراءتهم أو seen للرسائل.

خطوات شرح طريقة قراءة رسائل سناب شات دون أن يعرف الشخص الآخر

برنامج سناب شات هو تطبيق يمكنك تحميله من المواقع المختلفة التي تتوافق مع جوالك مثل جوجل بلاي وجوجل ستور حسب نوع الجوال الذي تملكه وأيضا إذا كان هاتفك هواوي فله خطوات تحميل تطبيق سناب شات للهواوي، ولذلك يتيح برنامج سناب شات من متابعة المحادثات بين مستخدمي البرنامج ولذلك سيتم شرح طريقة قراءة رسائل سناب شات دون معرفة الآخرين أو عمل سين seen للرسائل يمكنك اتباع الخطوات:

أولاً: اضغط علي تطبيق سناب شات وافتح التطبيق وادخل علي أيقونة صفراء عليها رسمة شبح ابيض.

ثانياً: يمكنك الضغط علي أيقونة الدردشة ” chatting” هناك زر صغير في أسفل شمال الشاشة يمكنك بالضغط علي هذا الزر فتح شاشة صغيرة وي شاشة الدردشة.

ثالثاً: بعد الضغط علي المحادثة قم بالنقر المستمر عليها لليمين والنقر علي الاستمرار لمحادثة.

رابعا: بعد الضغط المستمر قم بالسحب المستمر علي المحادثة إلى خارج التطبيق وقم بسحب المحادثة إلى الشاشة وبذلك يمكنك فتح المحادثة للقراءة بدون عرضها للشخص الآخر إنها قرئت وتتمكن من فتح المحادثة وقراءة كل ما فيها علي الشاشة وليس بالدخول إلى التطبيق.

وهناك أيضاً بعد الخواص المميزة في تطبيق سناب شات أو الاسناب ات هو أن المحادثة باستمرار تحذف عند قرأتها وذلك حتي يتم توفير مساحه في التطبيق وأيضاً حتي تتمكن من السرية والخصوصية في التطبيق ولكن اشتكى البعض من تلك الخاصية وهي حذف المحادثات السابقة ولذلك قام رواد السوشيال ميديا بكتابة خطوات عن استرجاع الرسائل المحذوفة في التطبيق وحل المشاكل التقنية الخاصة بالتطبيق حتي يتم جذف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.