سامسونغ تطلق ”Galaxy S21 Ultra” دون شاحن وسماعات أذن

كشفت تقارير تقنية سابقة، أن شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ”، قررت إطلاق سلسلة هواتف ”S21“ المرتقبة دون شاحن وسماعات الأذن، وذلك على خطى شركة ”أبل“، حيث أظهر تسريب تفصيلي قبل أسبوعين المواصفات الكاملة للسلسلة، والذي زعم أنها لن تأتي بفتحة microSD.

واليوم، أكد المسرب الشهير Quandt، حسب موقع ”جسمارينا“، أن هاتف Galaxy S21 Ultra هو العضو الوحيد في سلسلة S21 الذي يأتي بفتحة ”microSD“ في أوروبا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه هي الحال في مناطق أخرى، على الرغم من أنها من المحتمل جدا أن تكون كذلك.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بسعة تخزين 512 غيغا بايت وذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 16 غيغا بايت، بينما الإصدار 128 و256 غيغا بايت سيأتي فقط مع 12 غيغا بايت رام.

كما يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.8 بوصة، أي عُشر بوصة أصغر من S20 Ultra، وهذا لأن اللوحة الموجودة في النموذج الجديد مسطحة في الغالب وتُظهر الصور الظهر مسطحا أيضا، وتقليل الانحناء يعني أن الطراز Ultra الجديد سيكون بنفس حجم القديم على الرغم من الشاشة الأصغر حجما مثل S21.

وسيحتوى الهاتف على شاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1440 بكسل+ (20: 9)، وكثافة 515 بكسل في البوصة، وستلتزم سامسونغ بـ 120 هرتز كأعلى معدل تحديث، ولكن يُقال إن الشاشة فعالة للغاية في استهلاك الطاقة بفضل ميزة معدل التحديث التكيفي.

وبالنسبه للكاميرا، سيأتى طراز Ultra بإعداد رباعي الكاميرا، بما في ذلك مستشعر 108 ميغابكسل 1/ 1.33 محدث مع OIS، على عكس طراز 2020، وسيستخدم الجهاز الجديد مستشعر Laser AF، ثم هناك وحدة 12 MP فائقة العرض مع 1.4 ميكرومتر بكسل.

وسيتم تشغيل Galaxy S21 Ultra بواسطة مجموعة شرائح Exynos 2100، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية على نواة أساسية بسرعة 2.9 غيغاهرتز و 3 نوى عالية الأداء بتردد 2.8 غيغاهرتز، و4 أنوية صغيرة بسرعة 2.4 غيغاهرتز.

ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار الأوروبية لسلسلة Galaxy S21 من 1042.84 دولار لـ S21 و 1286.99 دولار لـ S21 + و 1717.62 دولار لـ S21 Ultra.