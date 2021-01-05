نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا التعليمية 2021 الناقلة نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية اليوم الثلاثاء 2021/01/05 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا التعليمية 2021، يبحث الطلاب أليبين عن تردد قناة ليبيا التعليمية، لمتابعة أحداث المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد الدكتور وزير التربية والتعليم الليبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الوزارة بمنطقة الهاني، بحضور قيادات الوزارة السيد المهندس وكيل الوزارة السيد / عادل جمعة، والسيد رئيس منظومة الامتحانات الليبية ولفيف من قيادات الوزارة، مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية أثناء المؤتمر خوفاً من فيروس كورونا المنشر خلال هذه الفترة في كل دول العالم.

تردد قناة ليبيا التعليمية الجديد

يتزايد البحث على تردد القناة الآن بعد أن أعلنت وزارة التعليم الليبية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المؤتمر الصحفي سوف يتم نقله في الثانية ظهراً من مقر الوزارة، وسوف يتم نقله على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة ليبيا التعليمية، حتى يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور في متابعة تفاصيل النتيجة بسهولة من منازلهم، ومعرفة نسب النجاح العامة والتي تشير إلي أنها سوف تكون مبشرة مقارنتا بالعام الماضي.

قناة ليليا التعليمية 2021

جاء نص البيان الذي أعلنته وزارة التعليم الليبية على صفحتها على الفيس بوك، عن بث النتيجة عبر شاشة قناة ليبيا التعليمية كالاتي،. ” للأبناء الطلاب والسادة أولياء الأمور يمكنكم متابعة مراسم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي 2019/2020، والإعلان عن العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية عند الساعة الثانية ظهراً على الهواء مباشراً عبر بث قناة ليبيا التعليمية، وفيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات.

التردد الجديد لقناة ليبيا التعليمية 2021