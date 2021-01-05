تردد قناة ليبيا التعليمية على القمر الصناعي نايل سات 2021 لمتابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا التعليمية، من الترددات ذات البحث العالي خلال هذه الفترة، نظراً لما تقدمة من عرض للمواد التعليمية لمختلف المراحل، ضمن الاتجاه السائد حالياً لتعميم نظام التعليم عن بُعد، لما تمر به بلدان العالم العربي والأجنبي من تفشي فيروس كوفيد 19، الذي انتشر كالنار في الهشيم وذات أعداد الإصابات خلال الموجة الثانية المنتشرة حالياً، مما أدي للجوء لسبيل التعليم عن طريق القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، حتي يستطيع الطلاب تحصيل دروسهم في المنزل دون الحاجة للذهاب للمدارس، خوفاً من عدوس الفيروس وتنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة.

اسم القناة Lybia Education التردد 12303 معامل الترميز 27500 الاستقطاب H

قناة ليبيا التعليمية الناقلة لمراسم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

تقوم قناة ليبيا التعليمية بنقل مراسم المؤتمر الصحفي، الخاص بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020، حيث أعلنت وزارة التعليم الليبية عن موعد إعلانها رسمياً اليوم الثلاثاء 5/1/2021، بحضور عدد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث، ويتم نقل المؤتمر مباشر على القناة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة تفاصيل النتيجة، التي ستكون متاحة على رابط إلكتروني لإعلان النتائج برقم الجلوس، في خلال ساعات من الإعلان، حتي لا يضطر الطلاب الذهاب للمدرسة والاختلاط مع الآخرين، في ظل انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

تردد قناة ليبيا التعليمية “من جد وجد”

اتخذت قناة ليبيا التعليمية شعارها “من جد وجد”، لكي يحرص الطلاب على متابعة دروسهم والاجتهاد في تحصيلها، لكي ينالوا النجاح والتفوق والحصول على أعلي الدرجات، فقد اهتمت الدولة بتوفير هذه القناة للطلاب كأحد وسائل عرض الدروس لمختلف المراحل، وخاصةً للطلاب الغير متوافر لديهم وسائل إلكترونية أو منصات أخري، كما تهتم إدارة القناة بتوفير كافة الدروس والمناهج، وشرحها من خلال مختصين على درجة عالية من الكفاءة لتوصيل المعلومة بكل سهولة، كما تنقل القناة أهم الأخبار الخاصة بالتعليم ومواعيد الامتحانات ومواعيد إعلان النتائج.