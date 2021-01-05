نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات سامسونج على هواتفها الذكية للعام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات شركة سامسونج على هواتفها الذكية، مع كل بداية عام جديد تقوم الكثير من الشركات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية بتوفير بعض العروض الهامة على الأجهزة التقنية مثل أجهزة الهاتف المحمول وتقدم شركة Samsung أفضل عروض الهاتف المحمول على أمازون السعودية.

خصومات-سامسونج 2021

تقوم شركة سامسونج بصناعة أفضل الهواتف التي تتميز بالكثير من المميزات الخاصة بالشركة مثل الكاميرا ذات الجودة العالية، سمك الهاتف نحيف لمن يعانون من مشاكل في ثقل وزن الهاتف، والبطارية بسعة كبيرة تظل تعمل لساعات طويلة، وتصميم الهاتف تصميمًا راقيًا، وتقدم كل ذلك بسعر مميز وبسيط للعملاء، لذلك فإن هاتف Samsung من أفضل الهواتف التي يمكن شرائها.

خصومات هواتف سامسونج

وهذه أفضل عروض هواتف سامسونج:

هاتف Galaxy Note 20 Ultra

معالج ثماني النواة.

ذاكرة الرام 12 جيجا بايت.

سعة التخزين الداخلية تصل إلى 512 جيجا.

والكاميرا بثلاث عدسات 12 ميجا بكسل، 108 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل.

سعة البطارية 4500 مللي أمبير بالساعة، ويدعم الشحن السريع.

السعر 4399 ريال سعودي بعد خصم 20٪ على موقع أمازون.

وسعر Galaxy S20 Ultra هو 3499 ريال سعودي بعد خصم 33٪.

هاتف Galaxy S20

معالج ثماني النواة.

ذاكرة الرام 8 جيجا بايت.

سعة التخزين الداخلية تصل سعتها حتى 128 جيجا.

الكاميرا بثلاث عدسات 12 ميجا بكسل 12 ميجا بكسل، 64 ميجا بكسل.

البطارية سعتها 4000 مللي أمبير بالساعة.

السعر 2099 ريال سعودي بعد خصم 38٪ والشحن مجانًا.

وسعر هاتف Galaxy S20 Plus هو 2499 ريال سعودي بعد خصم 35٪.

هاتف Galaxy S20 FE

المعالج ثماني النواة.

ذاكرة الرام 8 جيجا بايت.

سعة التخزين الداخلية 128 جيجا.

دعم شبكات 5G.

الكاميرا ثلاثية 12ميجابكسل، 12 ميجابكسل، 8 ميجابكسل.

البطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة.

السعر 2199 ريال سعودي بعد خصم 27٪.

هاتف Galaxy Note 10

المعالج ثماني النواة.

ذاكرة الرام 8 جيجا.

سعة التخزين الداخلية حوالي 256 جيجا.

الكاميرا ثلاثية 12 ميجابكسل، 16 ميجابكسل، 12 ميجابكسل.

سعة بطارية الهاتف حوالي 3500 مللي أمبير في الساعة.

السعر 2299 ريال سعودي بعد خصم 40٪.

وسعر هاتف Galaxy Note 10 plus هو 2589 ريال سعودي بعد خصم 41٪.

هاتف Galaxy M 31s