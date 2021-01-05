علوم وتكنولوجيا

طريقة الحصول على كود Google Analytics الجديد وربطه بأدسنس

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أحمد سلطان 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على كود Google Analytics الجديد وربطه بأدسنس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تتحدث عن المنافسين وتحليل المنافسة في مجال تخصصك، فإننا دائمًا ما نطرح السؤال الأول عن امتلاك الأدوات المناسبة للتحليل، نعم هناك عدد لا يحصى من الأدوات في السوق ، مجانية ومدفوعة ، يمكنك استخدامها لإجراء عملية البحث والتحليل هذه، وبعض هذه الأدوات جيدة جدًا بحيث لا يمكن التحدث عنها بإسهاب، إحدى هذه الأدوات التي اخترنا الحديث عنها في هذه المقالة هي .Google Analytics
تُعد أداة احصائيات جوجل، طريقة مفيدة وفعالة بشكل لا يصدق لتحليل أداء موقعك، رغم أنه  قد يبدو شاقًا للمستخدم لأول مرة ، لكن ما تجده ذا قيمة عالية ويمكنك الاعتماد عليه بشكل واسع جدا.

انشاء حساب google analytics وربطه بموقعك

حدثت جوجل خدمة Google Analytics، وأضافت العديد من البيانات الجديدة مواكبة منها للطفرات الكبيرة، التي تحدث في عالم الويب، والتجارة الإلكترونية وغيرها، ووجد العديدون صعوبة في عمل حساب على تحليلات جوجل وإظهار الكود القديم، الذي كان يظهر كأساسي عند عمل الحساب، تابعنا في الخطوات القادمة لتعرف كيفية الحصول على هذا الكود ووضعه في موقعك بسهولة.

أولا قم بالضغط على المسئول أسفل يمين الشاشة وستظهر أمامك الصورة التالية، قم بالضغط على انشاء حساب، ويمكن لهذا الحساب وضع عليه أكثر من موقع وأكثر من رقم تعريف واحد للتتبع بطريقة سليمة وشرعية، فلديك الصلاحية لإنشاء 100 حساب.

طريقة انشاء حساب على تحليلات جوجل وربطه

طريقة انشاء حساب على تحليلات جوجل وربطه

 

في هذه الخطوة ادخل اسم الحساب الذي توده، وتستطيع تغييره فيما بعد من صفحة المشرف.

اسم حساب Google Analytics الذي تود انشاءه

اسم حساب Google Analytics الذي تود انشاءه

 

نكتب اسم الموقع وليس شرط أن تكتب الاسم الفعلي لاسم الموقع المراد عمل قناة به، لكي يتم المطابقة والموافقة; فقط هذا الاسم توضيحي لصاحب الحساب، فهنا أنا كتبت ثقفني وهو اسم الموقع جانب اختصار اسم الشخص المالك للحساب، لكي اعلم لمن يعمل بهذا الكود، ثم علينا اختيار الدولة، ومن ثم اختيار التوقيت الزمني الذي تفضله وبما أننا لدينا فقط توقيتا زمنيا واحد سنختاره، أما إذا كنت تعيش داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال فيجب عليك اختيار التوقيت الزمني للولاية التي تعيش فيها “يا الله.. لهم نعيم الاختيار في كل شيء” ، هذا لتقرأ التقرير بشكل سليم وتستطيع تحليله بشكل أدق، واختار العملة الخاصة بحسابك ويفضل اختيار العملة التي تستلم بها الأرباح.

ادخال اسم الموقع في Google Analytics

ادخال اسم الموقع في Google Analytics

انتظر… قبل أن تتسرع وتضغط التالي، يجب عليك الضغط على إظهار الخيارات المتقدمة، وتضغط على إنشاء موقع Universal Analytics، وهذه الخطوة التي لا يفعلها الكثيرون، ويلاحظون عدم ظهور الكود المعتادين عليه، ويظهر لهم الكود الذي يبدأ ب GA، هذه الخطوة ضرورية إلى أن يقوم مطوري المواقع بإتاحة استخدام الكود الشامل على كافة المنصات.

وضع دومين الموقع في Google Analytics

وضع دومين الموقع في Google Analytics

بعد الضغط على زر التفعيل المعلم باللون الأصفر على يسار الشاشة، سيظهر هذا النموذج علينا كتابة دومين الموقع كما في الصورة، وان كنت تريد إنشاء الكود القديم فقط، فقم بالضغط على الخيار المُعلّم عليه في الصورة، وإما إن كنت تريد إنشاء كودين فقم بتحديد  الخيار الأول، وأرى أن ليس له داعي طالما لا تمتلك عدة منصات لمشروعك.

كود Google Analytics الصحيح

كود Google Analytics الصحيح

هنا نملئ هذه البيانات بما يتراءى لنا وفي حالتنا لا تخشى أن تفعل شئ خطأ، فهذا لن يؤثر على شئ، نضغط على إنشاء

بيانات الموقع

بيانات الموقع

اقرأ جيدا اتفاقية بنود خدمة إحصاءات Google الخاصة بدولتك، أرجوك اقرأها.

اتفاقية بنود خدمة إحصاءات Google

اتفاقية بنود خدمة إحصاءات Google

الآن لديك هذا الكود اللعين الذي حاولنا اطهاره ولكنه أبى.

الحصول على كود Google Analytics

الحصول على كود Google Analytics

ننسخ الكود القصير إذا كنت مشترك في موقع أو منصة تسمح لأعضاءها بإنشاء حسابات لهم لتتيح معرفة إحصائيات عضوياتهم كمواقع مشاركة أرباح أدسنس مثلا، وان كنت تمتلك موقعك الخاص بك قم بنسخ الكود الأكبر، واتبع الخطوات ولصقه كأول عنصر في قسم

والآن ادخل على حسابك في المنصة وضع الكود بهذا الشكل، وتأكد من نسخه كاملا.

Google Analytics ادخال كود

Google Analytics ادخال كود

مبروك كل ما عليك هو الانتظار حتى 48 ساعة، ولكن لا تقلق لن يتأخر إلى هذا الحد، في الغالب تظهر الإحصائيات خلال 5 دقائق خاصة في المواقع التي تم إضافة جوجل تحليلات مسبقا إليها، للدخول إلي بيانات الحساب نقوم باتباع الصورة التالية.

مشاهدة احصائيات جوجل تحليلات

مشاهدة احصائيات جوجل تحليلات

ربط google analytics بحساب جوجل أدسنس

للتعرف على كيفية ربط حساب ادسنس باحصائيات جوجل، قم بالدخول على المسئول في google analytics واختيار الحساب والموقع، وعندما تصل الى هذه النقطة اضغط على ربط Adsense

ربط google analytics بحساب جوجل أدسنس

ربط google analytics بحساب جوجل أدسنس

شاهد حساب أدسنس الخاص بك واختر Adsense المحتوى، اضغط على متابعة واختر الملف الشخصي وهو الملف الخاص بدومين الموقع الذي تود ربطه واضغط على تفعيل الربط

اتمام ربط حساب ادسنس باحصائيات جوجل

اتمام ربط حساب ادسنس باحصائيات جوجل

تتمثل الفائدة الأولى من تحسين محركات البحث SEO في أنها توفر نظرة ثاقبة لأداء منافسينا، إنها تطلعنا على ما يحدث في المجال وأين تكمن ثغرات منافسينا ، حتى نتمكن من تحسين مواقعنا الإلكترونية وسد الفجوات التي يفتقر إليها الآخرون. إنها تزودنا بميزة أكبر وتساعدنا في التفوق عليهم وذلك باستخدام كل أدوات جوجل، وأداة google analytics تستطيع أن تفعل الكثير لنا فلا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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