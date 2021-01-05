نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كوكي كيدز وميكي كيدز الجديد 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص بكثرة عبر محركات جوجل عن ترددات قنوات الأطفال، والتي بدء تحديثها مع بداية العام الجديد 2021، حيث تعد تلك القنوات واحدة من القنوات المفضلة لدى العديد من الأطفال، تعرض محتوى مميز وهادف للطفل، يساعده في تنمية قدراته العقلية والذهنية، حققت تلك القنوات قاعدة جماهيرية عريقة، واحتلت الملايين من المشاهدات في جميع الدول العربية، تعرض العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والدينية، بالإضافة إلى باقة من أجدد الأناشيد والأغاني الترفيهية والتعليمية للطفل، تابعونا من خلال المقال للتعرف على تردد القنوات الجديد.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021

تعد قناة كوكي واحدة من أفضل قنوات الأطفال، يتابعها الملايين من الأطفال حول العالم، تعرض باقة متنوعة من الأفلام والرسوم المتحركة، بجانب مجموعة من الأناشيد التعليمية والدينية لتعليم الطفل وتوصيل المعلومة له بكل سهولة وسلاسة، فعملت القناة على تقديم كل ما هو مفيد للطفل وينجذب إليه بسرعة كبيرة

ويمكنكم تنزيل تردد قناة كوكي الجديد على النايل سات، وذلك لمتابعة أحدث برامج وأناشيد الأطفال المميزة، وذلك بشكل مجاني.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11602

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021

تعد قناة ميكي كيدز من القنوات التي يعشقها الأطفال، تقدم القناة محتوى يتناسب مع عقل الطفل ومدى استيعابه له، تعمل على غرس القيم الأخلاقية والتربوية في الطفل، تقدم له المعلومة من خلال الرسوم المتحركة والأطفال تحت سن الست سنوات، حتى يستقبل المعلومة بكل سلاسة وفهم، تقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية الفصحى، حيث أنها لا تختلف كثيراُ عن قنوات الأطفال الموجودة حالياً، مثل قناة طيور الجنة وطيور بيبي أو مودي كيدز أو توم وجيري، فيمكنك متابعة القناة عبر النايل سات من خلال تنزيل التردد الجديد الخاص بها.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز 2021

إنضمت القناة لمجموعة قنوات كوكي وميكي كيدز، تعد هذه القناة فريدة من نوعها، تعمل على تقديم محتوى يتناسب مع عمر الطفل، وتعمل دائماً على تحديث وتطوير القناة بشكل دائم، من حيث المحتوى والتقديم، فهي قناة متعددة تعرض مجموعة من البرامج الطفولية وأغاني الأطفال والأناشيد ، بجانب عرضها للأفلام الكرتونية المحببة لدى الطفل.